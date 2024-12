Ascoltata la voce degli Agricoltori, in fatto di fauna selvatica.



“Lo stanziamento delle risorse sul bilancio regionale legate all’eradicazione della nutria sono la risposta concreta ad un presidio costante di Coldiretti che sul tema della fauna selvatica non ha mai abbassato la guardia rivendicando la messa in sicurezza del territorio, delle imprese agricole e dei cittadini”. Con queste parole, Carlo Salvan, presidente regionale interviene sull'importante variazione al capitolo di spesa del bilancio regionale rivolto all’eradicazione della nutria, con 500 mila euro all'anno dal 2025 al 2027. “Ringraziamo l’Assessore Cristiano Corazzari, perché più volte abbiamo chiesto un cambio di passo per recuperare finanziamenti per sostenere maggiormente chi abbatte i capi, prevedendo un rimborso dei costi per le catture, coinvolgendo non solo gli ATC, ma anche gli enti locali, i corpi di polizia e i consorzi di bonifica”.

“Mediamente i danni arrecati dalla fauna selvatica annualmente superano i 2 milioni di euro che spesso risultano sottostimati perché molti agricoltori, a fronte di indennizzi troppo ridotti, desistono nel tempo dalla denuncia dei danni – continua Salvan -. Accanto all’aspetto risarcitorio, risulta indispensabile la prevenzione dei danni che gli agricoltori, e non solo, subiscono in particolare a causa della nutria, che compromette le arginature dei canali con conseguenti rischi di incolumità per gli operatori agricoli impegnati nell’attività quotidiana, senza dimenticare il rischio idrogeologico e idraulica di tutti i nostri territori provinciali”. “Verona è una delle provincie maggiormente provate dalla presenza della fauna selvatica nelle nostre campagne. – interviene Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona – I nostri imprenditori hanno partecipato in gran numero alla grande manifestazione di luglio a Mestre, così come ai numerosi incontri e corsi che abbiamo organizzato sul territorio. Il nostro plauso va, quindi, all’impegno dei consiglieri veronesi, che, in questi mesi, non hanno lasciato inascoltata la voce degli agricoltori”. “Ora – conclude Vantini - siamo pronti a collaborare con la Regione per individuare soluzioni adeguate, che garantiscano la sicurezza del territorio e permettano di utilizzare al meglio le risorse stanziate per garantire la protezione della popolazione, del settore agricolo e di tutte le attività economiche e civili coinvolte”. Finalmente, fatti, in aiuto all’agricoltura veneto-veronese, in tema di salvaguardia delle produzioni agricole, dagli attacchi della fauna selvatica, che se, giustissimamente, va rispettata, va, pure, contenuta, a tutela del lavoro, sulla terra e di quanto ne deriva.

Pierantonio Braggio