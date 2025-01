Lettera aperta alla Vicesindaca di Verona



Gentile Vicesindaca

Avvocata Barbara Bissoli

Verona, 1 gennaio 2025



Le scrivo in merito a sue dichiarazioni riportate da L’Adige del 30 dicembre ‘24:

“L’associazione Barbieri è il braccio operativo di un partito politico e quindi deve seguire i

percorsi ufficiali. Aperta la fase di concertazione si valuterà se l’associazione sia uno degli

enti che possono partecipare e proporre le loro idee”.

Francamente ci siamo preoccupati per quella che è sembrata una chiusura al

contributo che può dare l’Associazione, rafforzata dal passo nel comunicato stampa dello

stesso giorno nel quale lei afferma che il documento approvato è “una sintesi innovativa di

saperi tecnici e di saperi politici e diffusi, che potrà essere affinata e migliorata nella fase

della concertazione con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi

pubblici e con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul

territorio e di interessi diffusi.”

E dato che “il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti

interessi sul territorio e di interessi diffusi” è quanto recita l’art. 5, comma 2 della L.R.

11/2004, pur apprezzando la precisione giuridica della sua citazione, abbiamo iniziato a

preoccuparci che non si volesse osservare l’art. 2, comma 2, lettera c) della stessa L.R.

11/2004 che, come lei ben sa, prevede che il conseguimento delle finalità indicate nel

comma 1) si attui mediante “il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze

economico-sociali…..”

Ma la successiva lettura del comunicato stampa postato sul sito del Comune nel quale

il Sindaco afferma che “Naturalmente ci sarà un confronto con le associazioni” ci ha

tranquillizzati sul fatto che saremo considerati, secondo la prassi dell’ascolto, che tanto gli

è cara.

Chiarito questo, mi preme una precisazione che mi permetto di inviarle data la

similitudine di alcune nostre esperienze: io presidente dell’Ordine degli Architetti per 4 anni,

lei dell’Ordine degli Avvocati per 3 e ½, io assessore tecnico all’urbanistica per 2 anni, lei

già per 2 e ½, la condivisione della tenacia nella realizzazione di un progetto quale quello



della tranvia di cui ho coordinato la procedura di VIA in parallelo alla sua partnership con

l’avv. Dario Donella per gli aspetti legali.

Insomma, pur schierati su posizioni politiche diverse, entrambi abbiamo operato, e

stiamo operando, al servizio della città. E sappiamo cosa significhi avere un “ruolo

istituzionale”, e come questo possa, anzi debba, essere distinto dalle proprie posizioni

personali.

Una posizione politica personale non va confusa con un ruolo di rappresentanza:

milito, orgogliosamente, in Forza Italia, e con me circa la metà dei 94 soci dell’Associazione

Giuseppe Barbieri, ma come Presidente rappresento anche l’altra metà che non è iscritta

ad alcun partito e anche i 15 simpatizzanti iscritti anch’essi all’Associazione al di fuori di ogni

identificazione di parte (alcuni simpatizzano per la sua parte politica). Quindi, dei propri 109

aderenti l’Associazione ne conta meno della metà schierati con un partito che in Comune è

all’opposizione. Fra gli aderenti contiamo professionisti, imprenditori, dirigenti, insegnanti,

anche universitari, operatori culturali, domiciliati per lo più nel veronese, ma anche in altre

regioni e uno negli Stati Uniti. Contiamo pure politici in attività, che partecipano a titolo

personale e non in rappresentanza di partiti, in uno scambio continuo di conoscenze e di

esperienze. Non si può proprio dire che l’Associazione Giuseppe Barbieri sia il braccio

operativo di alcunché. Anche perché nei nostri contributi ci avvaliamo di tecnici del tutto

estranei all’Associazione, come l’arch. Tullo Galletti per il contributo alle infrastrutture del

PAT.

Quindi, gentile Vicesindaca, le preannuncio che l’Associazione Giuseppe Barbieri sarà

parte attiva nel processo di discussione del PAT, nelle sue vari fasi, offrendo il contributo

della professionalità dei propri aderenti e di quanti vorranno lavorare con noi. Da progettista

di PAT e di PI ho vissuto varie esperienze in proposito e sono certo che sono importanti tutti

i contributi, anche irrituali, cioè al di fuori delle procedure canoniche di concertazione

previste dalla legge.

Poi l’Amministrazione avrà di diritto-dovere di decidere.

Augurandole, anche a nome di socie, soci e simpatizzanti, un buon lavoro ed una

proficua prosecuzione del nuovo anno, la saluto cordialmente.



Il Presidente dell’Associazione Giuseppe Barbieri



Gian Arnaldo Caleffi