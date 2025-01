Fondazione Arena, al Teatro Filarmonico. Registrati, nel 2024, 42 mila spettatori. Nel 2025, ogni opera sarà ‘raccontata’ da un critico musicale, nella Sala Veranda dell’Accademia Filarmonica. Il Primo incontro, gratuito, previsto per giovedì 16 gennaio.







Fondazione Arena di Verona si prepara ad alzare il sipario sulla 50ª Stagione arti-stica al Teatro Filarmonico. Un anno, il 2025, di grandi celebrazioni, che si apre all’insegna dei risultati 2024: opera, balletto e sinfonica hanno registrato 34.500 spettatori, ai quali aggiungere le 7.559 presenze di bambini e studenti accompa-gnati. Il miglior dato di sempre, con un 45% in più di incasso rispetto al 2023 e 38% in più rispetto al 2019, ossia precovid. Un risultato di biglietteria importante per i 5 titoli d’opera (Il Flauto Magico, La Rondine, Il Campiello, Stiffelio, La Cenerentola), il balletto (Il Lago dei cigni) e i 10 concerti di musica sinfonica. Dopo lo stop pande-mia, anche gli abbonati sono tornati a crescere. Ad oggi, sono 1.144 le persone che hanno già acquistato l’abbonamento per il Filarmonico 2025. Le vendite sono aperte fino al primo titolo di ciascun cartellone. 1975-2025: Fondazione Arena di Verona festeggia mezzo secolo al Teatro Filarmonico e celebra, con la città, l'anni-versario della riapertura del Teatro Filarmonico, ricostruito alla musica e alla com-media, a seguito dei danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale. La Stagione artistica si aprirà il 19 gennaio, con l’allestimento tutto nuovo di Falstaff di Antonio Salieri, l’opera che riaprì il Teatro cinquant’anni fa. Il cartellone 2025 proseguirà, con 5 titoli d’opera ‘inediti’ e 12 concerti sinfonici con solisti di fama internazionale. Ben 3 le nuove produzioni, numerosi anniversari, appuntamenti straordinari e col-laborazioni con i principali teatri del Veneto, per oltre 50 alzate di sipario. Giornalisti, docenti e specialisti del settore, di caratura nazionale. presenteranno le opere in programma. Incontri aperti alla cittadinanza e gratuiti che quest’anno si terranno in una sede prestigiosa. Grazie alla collaborazione con l’Accademia Filarmonica, sarà Sala Veranda, in via dei Mutilati 4, ad accogliere i pomeriggi di approfondimento, il giovedì che precede ogni prima in cartellone, alle ore 18. Il primo appuntamento è per il 16 gennaio, con Elena Biggi Parodi, che guiderà il pubblico all’ascolto di Fal-staff di Antonio Salieri. Il secondo incontro, il 13 febbraio, vedrà Giovanni Gavaz-zeni analizzare e approfondire La Wally di Alfredo Catalani. Mentre il 13 marzo, Carla Moreni entrerà nella trama e nella musica di Elektra di Richard Strauss. Gli incontri riprenderanno, poi, in autunno, con Fabio Sartorelli che presenterà Le Villi di Giacomo Puccini, Davide Annachini per Il Turco in Italia di Gioachino Rossini e Alberto Mattioli per Ernani di Giuseppe Verdi. Main sponsor della Stagione artistica 2025 del Teatro Filarmonico si conferma BCC Veneta. Un grande programma, de-gno di Fondazione Arena e di Teatro Filarmonico, nonché di una ospitante Verona, che, con la sua romana Arena, è, ormai, la notissima, nel globo, capitale della Liri-ca. Ulteriori info? Consultare: www.arena.it.

Pierantonio Braggio