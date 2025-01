2025-01-20 Banco BPM - Conclusa a favore della banca vertenza fiscale, relativa al periodo d’imposta 2005, con la sentenza della Corte di Cassazione. Oltre 200 milioni di euro il valore della restituzione di quanto versato a titolo provvisorio, a fronte di contestaz 2025-01-20 Veneto: a rischio 1.500 occupati, ma, nel contempo, 20mila posti fissi rimangono inevasi. CGIA Mestre, 18. 1. 25 2025-01-19 L'ALTRO TEATRO. EMANCIPAZIONE E LIBERTA’ CON LA DANZA DI ‘MATA HARI’: OMAGGIO AD UN’ARTISTA RIVOLUZIONARIA DEL COLLETTIVO DEL GRANDI-FURLANI-MONGA-VALGUSSA 2025-01-19 Verona In Love 2025… Incisivamente innovativa ed imperdibile… 2025-01-18 SAN VALENTINO A VERONA, BISINELLA (FARE): PROGRAMMAZIONE FERMA A UN ANNO FA 2025-01-18 V-RETI TRA LE SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE PIÚ VIRTUOSE D’ITALIA 2025-01-18 Terminati i lavori di Acque Veronesi a Poiano. Investimento da 1 milione di euro per adeguare e potenziare le reti fognarie. Benefici per l’ambiente e per i residenti. 2025-01-18 SERVIZIO ZEROSEI DEL COMUNE. ASSESSORI BERTUCCO E LA PAGLIA INCONTRANO INSEGNANTI E GENITORI 2025-01-18 “Uomini Illustri” – prima conferenza 2025, a curaAssociazione Consiglieri Comunali Emeriti, Verona 2025-01-18 2025-01-18 Lattiero-caseario veneto, con produzione in ripresa ed export da record +13%. Salvan, Coldiretti Veneto: “No al latte “munto” nei bioreattori. Serpelloni (Coldiretti Verona): “Nelle nostre, stalle ormoni banditi da 40 anni”. 2025-01-18 Formazione in agricoltura: corso di aggiornamento per i Cuochi Contadini di Terranostra Coldiretti Verona: tre cicli di lezioni per quarantacinque aspiranti Agrichefs. 2025-01-18 Regione Veneto: Nutrie. Corazzari, “1,5 milioni in tre anni dalla Regione per eradicare specie devastante. Nel rodigino abbattuti 23mila capi”... 2025-01-17 SERVIZIO ZEROSEI DEL COMUNE. ASSESSORI BERTUCCO E LA PAGLIA INCONTRANO INSEGNANTI E GENITORI 2025-01-17 POLIZIA LOCALE. CONTROLLI DELLA VELOCITÀ ECCESSIVA E UFFICIO MOBILE DI PROSSIMITÀ ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su