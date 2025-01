Motor Bike Expo 2025: dal 24 al 26 gennaio a Veronafiere la 17ª edizione del salone internazionale dedicato al mondo della moto







VERONA SETTE - ADIGE.TV









E. direttore@adige.tv





H. www.Adige.tv

















Inizio messaggio inoltrato:



Da: Press Office Veronafiere

Data: 21 gennaio 2025 alle ore 16:11:16 CET

A: direttore@adige.tv

Oggetto: ????️ Motor Bike Expo 2025: dal 24 al 26 gennaio a Veronafiere la 17ª edizione del salone internazionale dedicato al mondo della moto

Rispondi a: Press Office Veronafiere





View this email in your browser



MOTOR BIKE EXPO 2025: DAL 24 AL 26 GENNAIO A VERONAFIERE



LA 17ª EDIZIONE DEL SALONE INTERNAZIONALE



DEDICATO AL MONDO DELLA MOTO





Da sinistra: Armando Di Ruzza, Adolfo Rebughini, Paola Somma, Alessia Rotta, Federico Bricolo, Francesco Agnoletto

Verona, 21 gennaio 2025 – Oltre 120.000 metri quadrati di area espositiva, con un incremento del 20% sulla superficie del 2024, 8 padiglioni e 6 aree esterne per esibizioni, corsi e show, 700 espositori provenienti da 20 Paesi e 31 case motociclistiche con numerose anteprime mondiali – 12 in più rispetto allo scorso anno – oltre 3.000 moto e 600 operatori specializzati del settore media e stampa. Un calendario con 100 eventi, tra premiazioni, seminari e talk, per offrire un’esperienza unica per professionisti e appassionati del settore.



Sono questi i numeri di Motor Bike Expo 2025 che scalda i motori in vista della 17ª edizione della “tre giorni” in programma alla Fiera di Verona, dal 24 al 26 gennaio, meta di visitatori e buyer da tutta Europa e oltre.



Gli organizzatori Francesco Agnoletto e Paola Somma hanno lavorato, insieme al team di Veronafiere, per rinnovare completamente il layout della rassegna, ottimizzando la disposizione degli espositori, con lo scopo di accogliere le numerose richieste di ampliamento dell’area delle grandi aziende. Inoltre, è stato scelto di sfruttare al meglio l’ingresso Re Teodorico, strategicamente collegato con i parcheggi multipiano, per migliorare ulteriormente l’esperienza dei visitatori.



Con la nuova disposizione, la manifestazione ha aggiunto un padiglione all’offerta espositiva, che si sviluppa attorno alle aree dinamiche all’esterno, ancora più protagoniste che in passato. Si confermano main partner dell’evento Liqui Moly e Virgin Radio.



Tra i personaggi attesi il 9 volte campione del mondo Motocross Tony Cairoli, l’attore veneto Alvise Rigo, il campione di sci Giorgio Rocca, la campionessa del mondo di pallavolo Rachele Sangiuliano, l’artista dei graffiti FLYCAT ed il 10 volte campione del mondo F1 nautica Guido Capellini. Daranno spettacolo le emozionanti esibizioni freestyle di Vanni Oddera e i deejay di Virgin Radio Ringo, Toky e Alteria; non mancheranno VIP del mondo televisivo come Matteo Viviani e Vittorio Brumotti.



L'apertura sarà preceduta, giovedì 23 alla Gran Guardia, dall'evento riservato ai vip del motociclismo, grandi aziende, operatori, campioni, stampa, ospiti internazionali e autorità locali.



L’edizione 2025 di Motor Bike Expo è stata presentata questa mattina dal presidente di Veronafiere Federico Bricolo, dal direttore generale Adolfo Rebughini e dal responsabile dell'area b2c Armando Di Ruzza, insieme agli organizzatori Francesco Agnoletto e Paola Somma. Per l’amministrazione comunale è intervenuta Alessia Rotta, assessora al Commercio e alle relazioni con il territorio.



Federico Bricolo, presidente di Veronafiere: «Motor Bike Expo rappresenta una tappa fondamentale che, anno dopo anno, inaugura il calendario fieristico di Veronafiere. L’edizione 2025 si presenta al pubblico di professionisti e appassionati ricca di novità, confermando l’internazionalità e il successo di un format davvero unico nel suo genere. Un risultato che è frutto dell’incontro della passione, professionalità e leadership nel settore degli organizzatori Francesco Agnoletto e Paola Somma, uniti all’expertise di Veronafiere, che dialoga attivamente con le istituzioni e il territorio. Un successo testimoniato dalle presenze istituzionali attese nella giornata inaugurale, con i ministri Alessandra Locatelli e Daniela Santanché, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e Matteo Zoppas, presidente di Agenzia-ICE».



Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere: «Motor Bike Expo rappresenta perfettamente lo spirito 'passion-driven' delle nostre rassegne b2c. Questo evento non è solo l’appuntamento di riferimento per gli appassionati delle due ruote, ma una piattaforma strategica per l’intero settore, dove innovazione, design e cultura motociclistica si incontrano per creare nuove opportunità di business e networking. Grazie ai recenti investimenti per la rigenerazione infrastrutturale del nostro quartiere fieristico, i visitatori e le aziende troveranno spazi ancora più fruibili, moderni e accessibili».



Alessia Rotta, assessora al Commercio e Relazioni con il territorio: «Il legame tra Verona e la sua fiera è molto importante per l'identità della città e il suo sviluppo economico. Per questo siamo orgogliosi di ospitare un evento come Motor Bike Expo, che quest’anno si arricchisce con anteprime mondiali e un’offerta di esperienze rivolte a pubblico ampio e diversificato. Verona si colloca tra le prime dieci città italiane per incassi turistici, un risultato che deve molto anche al ruolo strategico della fiera e al suo calendario di eventi internazionali. Insieme a Veronafiere, proseguiamo il nostro impegno per promuovere un turismo di qualità, capace di rafforzare l’attrattività di Verona a livello internazionale».



Francesco Agnoletto, co-fondatore e CEO di MBE: «Anno dopo anno ci troviamo a lavorare piacevolmente per questo evento, per questa “reunion” degli amanti della moto. Motor Bike Expo è una mostra per tutti, per tutti coloro che vogliono immergersi nel mondo del motociclismo e delle sue passioni. La manifestazione continua a crescere e a darci enorme soddisfazione. L’aspettiamo per un anno, ed oramai ne siamo alle porte. Un augurio ai nostri amici motociclisti visitatori: buon divertimento»!



Paola Somma, co-fondatrice e sales manager di MBE: «Quello che visitatori e operatori trovano a Verona quest’anno è un Motor Bike Expo profondamente rinnovato. Abbiamo riorganizzato gli spazi per dare ai visitatori un MBE nuovo, soprattutto per le significative richieste da parte degli espositori, che credono nell’importanza della manifestazione. MBE è un appuntamento già a calendario delle aziende, in quanto rappresenta l’apertura della nuova stagione motociclistica. Le Case partecipano con una presenza sempre più massiccia, presentando in anteprima le novità. Tutto il Team di MBE si è adoperato per proporre una manifestazione rinnovata, ma soprattutto di qualità».