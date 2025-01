Consorzio Vini Valpolicella: 21 nuovi candidati, da 11 paesi, al Valpolicella education program, dal 28 al 30 gennaio, nelle aziende del territorio. Il presidente del Consorzio, Marchesini: formazione, scelta lungimirante.



“Arrivano da 11 Paesi, per una tre giorni di corsi intensivi, alla ‘Scuola di Valpolicella’. Sono i 21 aspiranti Wine Specialist, iscritti al VEP-Valpolicella education program 2025, in calendario, dal 28 al 30 gennaio, nel territorio della Dop veronese. Ideato dal Consorzio, il VEP prevede un percorso di formazione tra lezioni frontali, studio, visite in cantina e masterclass guidate, che si conclude, con una verifica scritta e una prova pratica, in modalità blind tasting, entrambe da superare positivamente. Ad oggi. nel mondo, sono 61 i Valpolicella Wine Specialist, certificati dal Consorzio che, dal 2018, seleziona le candidature internazionali di sommelier, giornalisti, influencer e operatori professionali di alto profilo. “La scelta del Consorzio di dotarsi di un programma di educazione e formazione specializzata si è rivelata lungimirante – commenta Christian Marchesini, presidente del Consorzio Vini Valpolicella – e oggi ci consente di avere una community di esperti della denominazione sulle principali piazze, obiettivo per la nostra denominazione. Negli ultimi tre anni – conclude Marchesini – abbiamo ulteriormente potenziato il VEP, con una nuova offerta formativa, articolata su due livelli: base per i consumatori e avanzato per i professionisti locali. Questi percorsi possono essere seguiti nei paesi di origine o da remoto. Ne è scaturita una risposta sorprendente: dal 2021, infatti, abbiamo formato e certificato oltre 700 “Valpolicella lovers”. Iniziativa, prologo di Amarone Opera Prima (31 gennaio, 1 e 2 febbraio), il VEP 2025 si svolge in modalità itinerante. nelle aziende Zymè, Pasqua Vini e Villa Canestrari, per la parte formativa, Tamasotti, Talestri e Palazzo della Torre di Marilisa Allegrini, per le visite. Il pacchetto formativo, per 21 aspiranti (provenienti da Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, India, Lettonia, Malaysia e Paesi Bassi), include 5 lezioni frontali tenute da Maurizio Ugliano, professore di Enologia all’università di Verona, Alberto Brunelli, enologo del Consorzio, Paolo Veronesi, avvocato designato dal Consorzio, per la tutela della denominazione nel mondo, Giambattista Tornielli e Marianna Fasoli, entrambi professori di Viticoltura, rispettivamente all’Uni di Padova e all’Uni di Verona. Guidarà i tasting Filippo Bartolotta, sommelier e wine educator”. Un’iniziativa-corso, indovinata e, certamente, incisiva, come creatrice di esperti del Valpolicella e, al tempo, di istruiti portavoce, nel mondo, delle qualità particolari delle particolari referenze, che la feconda, verde Valpolicella sa offrire.

Pierantonio Braggio