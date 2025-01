12.210 ragazzi in campo di 38 Scuole per la quarta edizione di “GenerAZIONE2026” per i Giochi di Milano Cortina 2026



Dopo il successo delle tre edizioni precedenti, continua la collaborazione anche nel 2025 tra FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico CIO), la Regione del Veneto, la Camera di Commercio di Treviso-Belluno | Dolomiti e la Camera di Commercio di Verona, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, per la realizzazione della quarta edizione del progetto “GenerAZIONE2026 - Sport powered by youth and education” . L’iniziativa è aperta alle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado delle aree interessate dai Giochi. Il Programma 2025 - che ha già registrato l’iscrizione gratuita di 12.210 giovani in rappresentanza di 38 Scuole di Treviso-Belluno e Verona - determina un forte impatto mediatico, turistico-economico contribuendo alla promozione dell’immagine del territorio, grazie all’impegno delle Camere di Commercio, anche oltre i confini.



Il Progetto formativo “GenerAZIONE2026”, articolato su diverse proposte per le Scuole, è inserito nel Programma Education Gen26 di Fondazione Milano Cortina 2026 che riconosce ufficialmente le attività della FICTS presso le Scuole.



Un ciclo di iniziative strutturato in sei Sezioni tematiche e nelle Giornate dello Sport promosse da Regione del Veneto, pensate per coinvolgere e ispirare le nuove generazioni attraverso esperienze educative e formative:

Proiezioni “Emozione Sportivi di Classe”: incontri interattivi per le scuole con video dedicati al mondo Olimpico e Paralimpico.

I Tuoi Giochi in un Video: un laboratorio creativo per raccontare i Giochi attraverso lo sguardo dei ragazzi.

La Città dei Giochi: un’immersione nelle città simbolo dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Tu sei un Campione di Sostenibilità: attività per promuovere comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente.

I Tuoi Stili di Vita: un percorso dedicato al benessere e agli stili di vita sani.

Educazione 4.0: un’opportunità per esplorare l’intersezione tra tecnologia, sport e formazione.



Le attività proposte offrono ai partecipanti un’ampia gamma di esperienze che spaziano dai “Giochi”, concepiti per stimolare una sana competizione, ai “Valori Olimpici e Paralimpici”, come la solidarietà e il rispetto reciproco. Inoltre, il progetto punta a fornire percorsi formativi e professionali nel mondo dello sport e dei grandi eventi, con uno sguardo rivolto ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

L’obiettivo prioritario del Progetto - che ha registrato l’adesione di 10.431 giovani nel 2024 e che prevede nel 2025 una partecipazione (aumentata del 20%), grazie all’entusiasmo crescente delle Scuole e delle Comunità Locali – per mettere in evidenza lo spirito dell’Olimpismo attraverso un’azione educativa che consenta di acquisire attivi stili di vita in cui lo sport sia inteso, oltre che come veicolo di promozione del benessere psicofisico, quale strumento di inclusione ed integrazione sociale e di formazione mediante il coinvolgimento diretto dei giovani.



“Sport come veicolo formativo e sociale” è lo slogan del Progetto “GenerAZIONE2026” ossia un’opportunità per avvicinare i giovani ai valori olimpici e paralimpici, formando cittadini consapevoli e protagonisti di un futuro inclusivo e sostenibile. Lo sport diventa così uno strumento di crescita personale, integrazione e promozione della salute psicofisica per lasciare un’eredità culturale e sociale duratura, nel segno di Milano Cortina 2026.



Il Progetto, gemellato con i “TROFEI DI MILANO CORTINA 2026”, prevede anche tre giornate all’Arena Brera di Milano (7-8-9 Maggio) con un’ampia partecipazione delle Scuole del Veneto.

Sono in palio Premi per le Scuole, per gli Insegnanti e per i partecipanti. Regolamento ufficiale e Scheda di Iscrizione gratuita: https://www.trevisobellunosystem.com/generazione-2026/

Nel corso della “Tre Giorni” (5-6-7 Giugno) (Venezia|Verona|Treviso|Belluno) nella Regione Veneto (sede, con la Lombardia) sarà presente una Delegazione Internazionale di imprenditori scelti tra i 130 Paesi affiliati alla FICTS per sviluppare le iniziative congiunte proposte dal “Tavolo di lavoro” individuate nel “Protocollo d’Intesa” sottoscritto da Mario Pozza Presidente di Assocamerestero – Associazione delle 86 Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) e Prof. Franco Ascani Presidente FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs.