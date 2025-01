I RISVOLTI MENO CONOSCIUTI DEL MEDIOEVO RACCONTATI IN BIBLIOTECA MONDADORI



Dal 5 al 26 febbraio quattro incontri con il prof. Piacentini per raccontare il Medioevo da diversi punti di vista.





Molto spesso il Medioevo viene definito “l’età buia“, soprattutto per le tante guerre che resero tale questo lungo periodo storico. Ma fu davvero così buio e negativo? In realtà durante questi mille anni ci furono molti cambiamenti che in un modo o nell’altro hanno contribuito all’evoluzione del mondo.



Un tema a dir poco affascinante, che sarà oggetto di un ciclo di incontri che si terranno nella Biblioteca Mondadori in Borgo Trieste in cui approfondire aspetti fondamentali di storia, filosofia, arte e linguaggio per capire come eravamo mille anni fa, cosa e come mangiavamo, come ci vestivamo, cosa ci faceva ridere e per cosa ci si arrabbiava, come funzionava la giustizia e cosa sognavano uomini e donne dell'età di mezzo.



Questi e vari altri aspetti di vita quotidiana verranno spiegati dal prof. Luca Piacentini, docente di Storia alle scuole superiori, attraverso letture tratte sia dalla letteratura di Dante e Boccaccio, che da documenti più intimi (comelettere personali), e analizzando fonti storiche visive come affreschi e miniature, discutendone insieme.



La prima lezione sarà mercoledì 5 febbraio, un progetto aperto a tutti che l’Amministrazione sostiene per il duplice valore, quello legato alla conoscenza della storia e quello di valorizzazione della Biblioteca di quartiere come polo culturale.



Come spiega l’assessora alle Biblioteche Elisa La Paglia: “Un progetto che sposa la volontà dell’Amministrazione di valorizzare sempre di più le biblioteche di quartiere, luoghi non solo di lettura ma anche di incontro, socializzazione e condivisione di iniziative. Un percorso già in atto alla biblioteca Mondadori che ha ampliato il suo orario di apertura portandolo a 40 ore settimanali, compreso il sabato mattina”.



“Il nostro impegno va in questa direzione, aumentare e migliorare i servizi sul territorio anche attraverso progetti di qualità come questo”, aggiunge la presidente della Circoscrizione 6^ Rita Andriani, oggi in conferenza insieme al coordinatore della commissione cultura della Circoscrizione Luca Stoppato e al professore del corso Luca Piacentini, che ha illustrato i temi delle lezioni.



La prima, il 5 febbraio alle 18.30, sarà incentrata sulla grande attualità del Medioevo e sui pregiudizi che la circondano; su “Il senso di Giustizia nel Medioevo: dal giustizialismo allo spirito di vendetta” e su “Politica e Istituzioni”, dove i valori istituzioni universali quali l’Impero e il Papato, ma anche realtà cittadine come comuni, signorie regionali e Monarchie nazionali, anticipano la formazione di una coscienza europea.



Il secondo appuntamento è il 12 febbraio, ore 18.30, con la lezione “Golosi e Lussuriosi: Sesso e Cibo”, in cui verrà analizzato il rapporto che si aveva con i due piaceri formalmente osteggiati dalla morale della Chiesa, ma ricercati e gustati da tutti. Si parlerà anche della donna e dell’amore nel Medioevo, passando in rassegna alcune donne importanti come Christine de Pinzan, Caterina da Siena, Ildegarda e Giovanna d’Arco, ma anche figure comuni di contadine e nobildonne, per capire cosa si pretendesse dalle donne al tempo.



Il 19 febbraio, sempre alle 18.30, si parlerà di “Società e Morale. Vita nelle corti e nelle città del tempo”, attraverso letture di novelle del Decameron di Boccaccio, dei penitenziari e dei fabliaux, Si cercherà di capire cosa volesse dire vivere nelle città medioevali, caotiche, sporche e insicure ma anche fonti di libertà. Quindi “Valori e Prospettive medioevali”: dai valori cavallereschi dei nobili guerrieri, agli ideali spirituali e ascetici clericali fino all’intraprendenza dei mercanti.



L’ultima lezione sarà il 26 febbraio, sempre alle 18.30 con “L’autunno del Medioevo”: quanto è rimasto di Medioevo nel nostro modo di vivere e pensare? Per comprendere quanto è cambiata la sensibilità delle persone, per es. nel rapporto che avevano coi propri corpi. “Cultura e Scienza”: ripercorrerà le tappe dell’evoluzione del pensiero occidentale, dai Padri della Chiesa e la Scolastica alla nascita dell’università.

Le lezioni avranno durata di circa 90 minuti, in orario serale, comprese di dibattito e risposta alle domande dei partecipanti, si terranno presso la Biblioteca Comunale “A. Mondadori” di Borgo Trieste, Via Marcantonio della Torre, 2A. Sarà possibile seguire le lezioni anche da remoto attraverso il link pubblicato sul sito della Sesta Circoscrizione.