Inti-Illimani Historico in concerto al Teatro Romano di Verona



Giovedì 31 agosto, alle ore 21:30, nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Verona, si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna Verona Folk 2017 con protagonista il gruppo vocale e strumentista cileno Inti-Illimani Historico. Autentico simbolo e punto di riferimento del movimento musicale conosciuto come ‘la nueva cancion chilena’, la formazione che annovera alcuni fondatori del prestigioso settetto degli Inti-Illimani, celebrerà il cinquantesimo anniversario di attività musicale con la tournée ’50 anni’.



Sarà un evento unico, omaggio al nostro Paese che li ospitò quali rifugiati politici per sedici anni durante gli anni bui della dittatura cilena di Pinochet. In questi 50 anni di attività, il gruppo ha permesso al mondo di conoscere la propria creazione artistica, che ci parla della storia musicale e politica del continente latino americano, dei suoi strumenti più caratteristici così come la storia dei suoi popoli, le loro lotte, i sogni e le feste. Il lavoro strumentale è il risultato della ricerca che incrocia stili differenti, dal popolare al classico, in una creazione che ben rappresenta il folclore del Paese cileno.



A quarantadue anni di distanza dal trionfale concerto in Arena del 6 settembre 1975, gli Inti-Illimani tornano a Verona con la loro formazione ‘storica’, frutto del rinnovato incontro tra Horacio Duran, Horacio Salinas e José Seves, i creatori del repertorio indimenticabile del gruppo. A loro si sono aggiunti i giovani musicisti cileni Fernando Julio, Camilo Salinas, Danilo Donoso e Hermes Villalobos.



Questi i prezzi dei biglietti esclusi i diritti di prevendita:



Platea numerata 32,00 € - Gradinata non numerata 20,00 €



I tagliandi sono disponibili da Verona Box Office (via Pallone, 16, tel. 0458011154), on line sul sito www.boxofficelive.it, nei circuiti Ticketone e Geticket e alla cassa del Teatro la sera stessa a partire dalle 19:30.



L’evento è organizzato da Box Office Live con il patrocinio del Comune di Verona, la Provincia di Verona e il Governo del Chile e con il sostegno di Agsm e Amia Verona.