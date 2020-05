2020-05-23 ESTATE 2020. DAL 15 GIUGNO REGOLARE APERTURA DEI CER E DEL SERVIZIO NIDO ESTIVO 2020-05-23 ANCHE VERONA ‘CORRE’ LA MARATONA SOLIDALE #INSIEME PER IL VENETO 2020-05-23 ANCHE VERONA ‘CORRE’ LA MARATONA SOLIDALE #INSIEME PER IL VENETO 2020-05-23 VERONA RICORDA LA STRAGE DI CAPACI E ADERISCE AL FLASHMOB NAZIONALE. ALLE 17.57 IL SINDACO IN PIAZZA BRA PER UN MINUTO DI SILENZIO 2020-05-23 NUOVO SGOMBERO A FORTE PROCOLO, FERMATA CITTADINA ROMENA 2020-05-23 LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA VALPOLICELLA A PARONA 2020-05-21 FESTA DI SAN ZENO. LA CERIMONIA SIMBOLICA DEL SINDACO A NOME DELLA CITTA' . SBOARINA: “OGGI LA PIAZZA PIENA. IL PEGGIO E’ PASSATO, MA MOLTO RESTA DA FARE” 2020-05-21 CARTA DEI VALORI. DOMANI IN STREAMING IL CONVEGNO “UN PROGETTO PERCHÈ VERONA RIPARTA” 2020-05-20 FESTA DI SAN ZENO. CERIMONIA SIMBOLICA DEL SINDACO PER FESTEGGIARE IL PATRONO ANCHE SENZA MANIFESTAZIONI 2020-05-20 ENTRO GIUGNO NUOVO SCOLMATORE DI PIENA NEL TORRENTE NOVARE. ASS. ZANOTTO “STOP ALLE ESONDAZIONI SU PARONA” 2020-05-20 VERONA NELLA PUNTATA RADIOFONICA DI “CAPOLUOGHI D’ITALIA” 2020-05-20 SABATO RIAPRONO 19 PARCHI GIOCO COMUNALI. SBOARINA: “GRANDE GIOCO DI SQUADRA E RISPOSTA ALLE STERILI POLEMICHE” 2020-05-20 RIPARTONO I MERCATI CON TUTTI I BANCHI. DA GIOVEDì STOP ANCHE AGLI INGRESSI CONTINGENTATI 2020-05-20 SEGNALAZIONI SU MASCHERINE E ASSEMBRAMENTI. SBOARINA: “STUPIDO CADERE ADESSO, DAVANTI AL TRAGUARDO. NON VOGLIO TORNARE INDIETRO” 2020-05-20 ATV, Bettarello riconfermato presidente, approvato il bilancio con utile di 2,5 milioni ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su