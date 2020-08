PIENA DELL'ADIGE ATTESA PER MEZZOGIORNO. SINDACO: "RIMANETE LONTANI DAGLI ARGINI"



Il passaggio della piena dell'Adige in città è atteso per mezzogiorno. Durante la notte, fino alle 6.30 di questa mattina, sono state disposte lungo gli argini le paratie. Tutte le squadre della Protezione civile sono state allertate come disposto a livello regionale. Il fiume, questa mattina, si aggirava sul metro e 66 centimetri di altezza, ben sotto la portata registrata nel 2018 durante gli ultimi allagamenti.





"Le piogge che, negli ultimi giorni, sono cadute in Trentino hanno aumentato notevolmente il livello dell'Adige - spiega il sindaco -, per questo nella notte abbiamo allertato tutte le squadre di Protezione civile e messo le paratie in via precauzionale, anche se non c'era nessun allarme. Invito comunque i cittadini e i curiosi a rimanere lontani dagli argini, restando a distanza di sicurezza".