2020-11-05 NUOVO DPCM. VERONA NELLA FASCIA GIALLA, DA DOMANI COPRIFUOCO DALLE 22. SBOARINA: “NON MOLLIAMO ORA, SERVONO RESPONSABILITA' E BUON SENSO PER NON FAR SCATTARE L’ARANCIONE” 2020-11-05 POTENZIATI I CONTROLLI SULL'ABBANDONO DEI RIFIUTI. SOLO AD OTTOBRE MULTATI 123 CITTADINI. IN ARRIVO 100 NUOVE TELECAMERE 2020-11-05 ‘RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA PADANA’, PARTE LA CONSEGNA DI 3.500 PIANTE 2020-11-04 NUOVO DPCM. LE MISURE NAZIONALI IN VIGORE DA DOMANI 2020-11-04 IN PIAZZA BRA LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE E LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 2020-11-04 PANNOLINI USATI. IN 7 MESI OLTRE 60 TONNELLATE RACCOLTE. PROSEGUE POSITIVAMENTE IL TEST SPERIMENTALE UNICO IN ITALIA. LA CITTÀ PREMIATA CON LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI 2020-11-03 Mostra: I ponti di Verona nel Novecento 2020-11-03 APPROVATO IL PROGETTO PER L’ALLARGAMENTO DI VIA MEZZACAMPAGNA 2020-11-03 MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DI PALAZZO BARBIERI DANNEGGIATO DAL NUBIFRAGIO 2020-11-02 COMMEMORAZIONE DEFUNTI. DOPPIA CERIMONIA PER I CADUTI DI GUERRA 2020-11-02 ELCOGRAF, SINERGIA TRA COMUNE E PARLAMENTARI PER EVITARE GLI ESUBERI. SINDACO: 'GIOCHIAMO D'ANTICIPO PER TROVARE SOLUZIONI. A BREVE INCONTRO CON TUTTE LE SIGLE SINDACALI” 2020-11-02 Una mozione del gruppo consiliare di Verona Domani. Rendere disponibili in ogni circoscrizione spazi e luoghi sicuri per i tamponi rapidi. 2020-11-01 COVID, IMPENNATA DI CONTAGI A VERONA. LA PREOCCUPAZIONE DI COMUNE E SANITARI. SINDACO: "USATE LA TESTA, EVITATE POSTI AFFOLLATI. CE LO CHIEDONO ANCHE I MEDICI" 2020-11-01 POLIZIA LOCALE. CONTROLLI DELLA VELOCITÀ ECCESSIVA E UFFICIO MOBILE DI PROSSIMITÀ 2020-11-01 MERCATO ALLO STADIO. APPLICATE LE MISURE ANTICONTAGIO. SBOARINA: "SVOLGIMENTO NELLA NORMA E REGOLE RISPETTATE" ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su