Presentato il progetto “ Il senso della vite”



Il tema dell’edizione 2020 della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, in

programma dal 21 al 29 novembre, è quello dei rifiuti invisibili. Un termine che si

riferisce alla grande quantità di materiale generato durante il processo di

fabbricazione e distribuzione dei prodotti. Con l’aggravante molto spesso delle

emissioni di C02 ed il conseguente gravoso costo per il clima. Nell’ottica non solo di

ridurlo, ma anche riutilizzarlo, Serit ha elaborato un progetto, denominato “ Il senso

della vite”, che vede come protagonista il mondo del vino. Analizzando tutte le

possibilità e potenzialità dei prodotti di scarto della lavorazione dell’uva. “ Siamo

particolarmente orgogliosi di aver elaborato, primi in Italia, un progetto legato al

vino”, commenta il presidente di Serit, Massimo Mariotti che dallo scorso anno è

entrato a far parte del CdA di ACR+, una rete internazionale di città e regioni con

sede a Bruxelles che condividono l’obiettivo di promuovere una gestione sostenibile

delle risorse. “ Lo presenteremo alla Comunità Europea poiché siamo convinti che

possa essere molto interessante in quanto affronta a 360 gradi la tematica della

produzione e del massimo utilizzo delle componenti di scarto che altrimenti

finirebbero nelle discariche e negli inceneritori”.

Gli scarti del vino possono essere impiegati in vari settori. Pensiamo ad esempio ai

vinaccioli che, una volta separati dal resto, vengono trasformati in oli essenziali di

diversa consistenza, solitamente usati per la produzione di cosmetici, di creme o

prodotti per il make up.

“ I principali scarti di produzione relativi alla produzione del vino si possono

distinguere in tre tipologie: vinacce, fecce e acque reflue”, spiega il direttore generale

di Serit Maurizio Alfeo. “I loro componenti possono diventare materie prime in

diversi settori. La buccia e i semi dell’uva vengono ad esempio utilizzati nell’ambito

medico e cosmetico. Le acque reflue trovano invece impiego in ambito agricolo come

fertilizzante, mentre le fecce nella produzione di etanolo e acido tartarico per uso

alimentare. Ricordiamo che le sostanze che compongono le fecce possiedono

proprietà antiinfiammatorie e benefiche nella prevenzione di malattie cardiovascolari

e nella digestione degli zuccheri. Un’altra interessante modalità sul loro utilizzo è

relativa alla produzione di biogas e metano, costituendo così una risorsa chiave nella

ricerca di fonti di energia alternative e sostenibili”.

Il progetto “ Il senso della vite” è stato realizzato in collaborazione con la Cantina

Garbole di Tregnago. Per Enrico Finetto, uno dei titolari, “questo elaborato da Serit è

sicuramente un progetto molto interessante per il nostro comparto in quanto,



effettivamente, alla produzione del vino è legata anche quella molteplice di rifiuti che

si vanno a generare durante la filiera produttiva. E’ altrettanto vero però che gran

parte di questo materiale può trovare nuovo impiego in sottoprodotti di uso agricolo,

ecologico, cosmetico, medicinale, perfino in complementi di arredo”.