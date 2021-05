2021-05-29 Amia, stop a pesticidi e prodotti chimici 2021-05-29 ADDIO A CARLA FRACCI. IL CORDOGLIO DEL SINDACO E DELL’ASSESSORE BRIANI. SBOARINA: “A LEI DEDICHEREMO L’AIDA DEL 26 GIUGNO” 2021-05-28 MURAFESTIVAL 2021. AL BASTIONE SAN BERNARDINO LO STREET FOOD GOURMET SOTTO LE STELLE 2021-05-28 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA. ASS. MAELLARE: “NEI DORMITORI DISPONIBILI 151 POSTI. GARANTITA LA STESSA POSSIBILITÀ A TUTTI” 2021-05-28 ‘IL VOLO’ IN ARENA. ARRIVA LA DEROGA DEL MINISTRO SPERANZA. COPRIFUOCO ALLE ORE 2 PER CHI HA IL BIGLIETTO DEL CONCERTO. 2021-05-28 #VOLOTEA4VENETO: LA GYPSOTHECA ANTONIO CANOVA SI AGGIUDICA I 90 MILA EURO STANZIATI DALLA LOW COST 2021-05-26 DA AGRIGENTO A VENEZIA PER LA SLA. OGGI TAPPA A ROMA PER L’UDIENDA GENERALE CON PAPA FRANCESCO. INSIEME AL RUNNER AMICABILE IL VICESINDACO ZANOTTO 2021-05-26 LAVORI STRADALI. COMPLETO RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN VIA SAN LEONARDO, VIA SAN MATTIA E STRADA CASTELLANA. INTERVENTI PER 200 MILA EURO 2021-05-26 NUOVO SGOMBERO ALL’EX TIBERGHIEN. DENUNCIATI 6 STRANIERI PER OCCUPAZIONE ABUSIVA, TRE SENZA DOCUMENTI. 2021-05-26 MURAFESTIVAL 2021. AL VIA DA GIOVEDÌ 27 MAGGIO GLI EVENTI PER CELEBRARE I 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE 2021-05-26 IL COMITATO RIONALE FILIPPINI FESTEGGIA 70 ANNI CON UNA MOSTRA DAL 1951 AD OGGI. INAUGURAZIONE SABATO IN SALA BIROLLI 2021-05-25 DONAZIONE AL CENTRO PETRA DA PARTE DEI GIOVANI DEL ROTARACT CLUB VERONA 2021-05-25 BONUS TRASPORTO PER UTILIZZO TAXI. DAL 31 MAGGIO RICHIESTA ONLINE SUL SITO DEL COMUNE. 2021-05-24 AL VIA LA 15ESIMA EDIZIONE DI SPORT EXPO, DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO ALLO STADIO BENTEGODI 2021-05-24 ESTATE TEATRALE VERONESE. PER LA PRIMA VOLTA SHAKESPEARE IN SCENA AL MUSEO LAPIDARIO. DAL 22 AL 25 LUGLIO, ‘TITUS’ CON BOB MARCHESE ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su