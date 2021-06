UNEDI' 7 GIUGNO - PRESENTAZIONE LIBRO "IL CIBO CHE CI SALVERÀ" (LA NAVE DI TESEO) di Eliana Liotta



Presentazione lunedì 7 giugno alle ore 18.30



Parco Villa Quaranta, Ospedaletto di Pescantina



Dialogano con l’autrice, Eliana Liotta:



Maria Teresa Ferrari, presidente de La Cura Sono Io



Francesca Briani, assessore alla Cultura del Comune di Verona



Saluti di Annalisa Armani, Tommasi







La Cura Sono Io inaugura l’arrivo dell’estate con un grande evento in presenza, lunedì 7 giugno alle ore 18.30, nel Parco di Villa Quaranta Park Hotel, a Ospedaletto di Pescantina, con la giornalista, scrittrice e divulgatrice scientifica, Eliana Liotta. Un appuntamento, ormai consueto per l’associazione, che ospita ogni anno a Verona l’autrice per la presentazione dei suoi libri dalle tematiche particolarmente care all’APS La Cura sono Io. A dialogare con Eliana Liotta su Il cibo che ci salverà (La Nave di Teseo), che presenta per la prima volta una riflessione che parte da un approccio scientifico duplice, ecologico e nutrizionale, saranno Maria Teresa Ferrari, presidente de La Cura sono Io, e l’Assessore alla Cultura del Comune di Verona, Francesca Briani.



Il libro è realizzato con la consulenza di due partner d’eccellenza: lo European Institute on Economics and the Environment (EIEE, Istituto europeo per l’economia e l’ambiente) e il Progetto EAT della Fondazione Gruppo San Donato.





La serata ha inizio nel parco di Villa Quaranta alle ore 18.



Presentazione del libro alle ore 18.30, segue aperitivo all’aperto.



Conclude l’evento una cena con l’autrice.



Per partecipare alla presentazione e per info e prenotazioni per la cena è necessario dare conferma. I posti sono limitati.



Inviare mail a segreteria@lacurasonoio.it.