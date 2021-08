2021-08-05 ‘ESTATE SICURA’. NASCONDEVA LA DROGA NELLA MASCHERINA, ARRESTATO SPACCIATORE AI BASTIONI. MAXI CONTROLLI ANCHE NEI QUARTIERI, EMESSI 12 DASPO PER BIVACCHI ABUSIVI 2021-08-05 FIUME ADIGE IN PIENA PER LE PIOGGE IN TRENTINO. SINDACO DISPONE LA CHIUSURA DELLE ALZAIE IN CITTA' 2021-08-04 RIVOLUZIONE AL CASELLO DI VERONA NORD, CANTIERE IN CORSO. SINDACO: "NODO SEMPRE PIU' STRATEGICO, AVANTI CON I PROGETTI CONCRETI" 2021-08-04 NUOVA SEDE PER LA SEZIONE VERONESE DELL’ENTE NAZIONALE SORDI. GIA’ TRASFERITI IN VIA ENNA 2021-08-04 AL TEATRO ROMANO EVENTO SPECIALE IN RICORDO DI RENATO DEI KINGS. 2021-08-03 I CERTIFICATI DELL’ANAGRAFE NELLE CIRCOSCRIZIONI. 2021-08-03 Artiskate Verona 2021-08-02 CONGRESSO CEUCO SVOLTOSI A VERONA, BILANCIO POSITIVO. 2021-08-02 41° ANNIVERSARIO STRAGE DI BOLOGNA. VERONA PRESENTE ALLE CELEBRAZIONI, NEL RICORDO DI DAVIDE CAPRIOLI 2021-08-02 MURA FESTIVAL 2021. Il 3 AGOSTO JOE BASTIANICH & LA TERZA CLASSE IN CONCERTO 2021-08-02 Vinci viaggiando con ATV! Il concorso a premi per chi usa il bus tutto l’anno 2021-08-02 IL NUOVO CDA DI ATER E’ OPERATIVO 2021-07-30 LAVORO CONCLUSO PER I 445 RAGAZZI DEL PROGETTO ‘CI STO? AFFARE FATICA’. IN 6 SETTIMANE OLTRE 40 MINI CANTIERI IN CITTA’. 2021-07-30 TERMINATI I LAVORI AL ‘GAVAGNIN-NOCINI’, IMPIANTO PRONTO PER GLI EUROPEI DI BASEBALL. 2021-07-30 Vinitaly Special Edition, tre giorni di business per agganciare la ripresa del settore ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su