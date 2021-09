BANDE E MAJORETTE TORNANO IN PIAZZA. DOMENICA 12 SETTEMBRE ESIBIZIONI IN CINQUE QUARTIERI



E’ il momento della ripartenza anche di bande, cori, majorette e maestri campanari. Domenica 12 settembre, in cinque quartieri della città, strumenti, coreografie e voci torneranno protagoniste della vita cittadina. Al via la prima edizione di ‘Musica popolare nelle piazze. Un’opportunità vicino a casa’. L’iniziativa, organizzata dall’Ambac-Associazione musicale bande assieme complessi, è patrocinata dal Comune di Verona.



Il programma prevede esibizioni corali durante e dopo le Sante Messe della mattina, celebrate nelle chiese di San Pietro Apostolo in piazza Vittorio Veneto (Borgo Trento), della Basilica di Madonna di Campagna a San Michele Extra e di San Massimo, dove si aggiungerà anche il concerto di campane. Dalle 13 alle 17, sfilate con bande e majorette si terranno in piazza Vittorio Veneto, in piazza dei Caduti a Santa Lucia, in piazza Risorgimento a San Massimo, a Parco San Giacomo in Borgo Roma e nella piazza di Madonna di Campagna. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid.



Ambac, attiva dal 1997, conta sul territorio provinciale 30 gruppi. Si tratta della sezione più numerosa, in tutto il Veneto ci sono 78 tra bande musicali, complessi corali, majorette e squadre campanarie, per un totale di 5.300 persone coinvolte. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina facebook dell’associazione.



Questa mattina, l’assessore al Decentramento Marco Padovani, assieme a Marco Geminiani e Eles Belfontali della sezione Verona di Ambac, ha presentato il programma musicale. Erano presenti i rappresentati dei gruppi e delle bande coinvolte.



“La musica popolare è amata e apprezzata dai veronesi – ha spiegato Padovani -, fa parte della nostra tradizione. Per questo siamo contenti di festeggiare la ripartenza delle bande, dei cori e delle majorette che tanto ci sono mancati in questo anno e mezzo. Sarà una giornata di allegria e spensieratezza per tutti, grandi e piccoli”.