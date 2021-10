2021-10-16 VERONA CAPITALE DELLA POESIA INTERNAZIONALE CON IL PREMIO CATULLO. 2021-10-16 RECUPERO EX SCALO MERCI. PRESENTATO 'PARCO ARENA', IL CONCEPT VINCITORE DEL BANDO FS. 2021-10-16 ATTIVO DA OGGI UN NUOVO CENTRO TAMPONI DRIVE-IN IN VIA PASTEUR, GESTITO DA CROCE EUROPA. 2021-10-16 ADOLESCENTI VOLONTARI ANCHE D’INVERNO. PER LA PRIMA VOLTA IL PROGETTO ‘CI STO? AFFARE FATICA’ PROSEGUE ANCHE DOPO L’ESTATE. AL VIA 16 LABORATORI IN 4 PUNTI DELLA CITTA’ 2021-10-16 DANTE 700. NUOVE FOTO ESPOSTE IN LUNGADIGE SAN GIORGIO NELLA MOSTRA TEMPORANEA DEDICATA AL SOMMO POETA 2021-10-16 MURA FESTIVAL 2021. DOMENICA 17 OTTOBRE GRANDE FESTA FINALE 2021-10-16 Operatività regolare negli aeroporti del Polo Aeroportuale del Nord Est nel giorno dell’introduzione del green pass obbligatorio per i dipendenti delle aziende pubbliche e private. 2021-10-16 Esercito italiano e Giornate FAI d’autunno… Il Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto apre le porte dello storico Palazzo Carli, di via Roma 2021-10-16 Al Vinitaly 2021, per la prima volta, grappoli da tutta Italia… Festa al primo Vinitali, post Covid… L’appuntamento a Veronafiere, Ingresso Cangrande, padiglione 4 stand D3, per domenica, 17 ottobre, alle ore 9.30 2021-10-16 La “Famiglia marchigiana”, Verona, sempre attenta al lato culturale, segnala una sua importante iniziativa… 2021-10-16 “Pietre preziose - Azioni & perturbazioni, intorno a Fluxus: George Maciunas, Yoko Ono, Piero Manzoni, Gianni Emilio Simonetti”. Mostra, presso l’Accademia di Belle Arti di Verona, in collaborazione fra l’Accademia stessa, Fondazione Bonotto e Fondazione 2021-10-16 “Scrivere per amore” 2021. Quasi un festival sull’Amore, per i libri e per i libri sull’Amore”…, promosso dal Club di Giulietta… A Verona, dal 20 al 23 ottobre 2021. 2021-10-14 Convegno, su “La forma dell’acqua”. Si terrà il 19 ottobre 2021, presso la Gran Guardia, Verona. 2021-10-14 DAL 15 AL 20 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI 2021-10-14 GLI ALPINI TORNANO IN PIAZZA BRA. TRE GIORNI DI EVENTI PER IL 149° ANNIVERSARIO. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su