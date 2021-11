2021-11-01 Generali Assicurazioni, Trieste. Comunicato: Risultati “provvisori”, dell’OPA - offerta pubblica di acquisto, da parte di Generali s.p.a., sulle azioni di Società Cattolica di Assicurazione s.p.a. 2021-11-01 Cambio al Reparto Comando del Comfoter di Supporto, Verona. Il Tenente Colonnello Stefano Cadamuro subentra al parigrado, Trifone Foschetti. 2021-11-01 C’è un solo “Prosecco”… La documentata storia del “Prosecco” veneto-friulano. Il presidente di Regione Veneto, Luca Zaia, in tema di Prosecco e di Prosek. 2021-11-01 A VILLA ARE SI IMPARA A FARE LE MURATURE IN PIETRA A SECCO. ASS. PADOVANI: “UN RITORNO AL PASSATO PRATICANDO ATTIVITA’ SOSTENIBILE” 2021-11-01 PARTITO DA PIAZZA BRA BIKEENOFOOD-BEF VENETO, EVENTO CICLISTICO PER INCENTIVARE L'UTILIZZO DELLA BICI E DEI PERCORSI CICLABILI 2021-11-01 IL GRANDE TEATRO PORTA IN SCENA ‘REGALO DI NATALE’, ADATTAMENTO DEL CELEBRE FILM DI PUPI AVATI 2021-10-29 VARIANTE 29 E RICORSO AL TAR DEL CONSIGLIERE TOSI 2021-10-29 GIORNATA MONDIALE CONTRO L’ICTUS CEREBRALE. IN PIAZZA BRA, DECINE DI PERSONE PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE DI FEDERFARMA. 2021-10-29 Un parassitoide contro la Drosophila suzuki, che, ogni anno, crea danni enormi alla frutticoltura scaligera. Lanciato, in via sperimentale, mentre le ricerche proseguiranno in modo più ampio nel 2022 e 2023, coinvolgendo l'intero territorio regionale. 2021-10-29 Coro di Fondazione Arena. Il mandato del M° Vito Lombardi, al Coro di Fondazione Arena, si conclude, al Teatro Filarmonico, con l’opera lirica Così fan tutte, di Wolfgang Amadeus Mozart. 2021-10-29 LA BIBLIOTECA DI QUINTO RADDOPPIA. IN CONCESSIONE ANCHE GLI SPAZI DELL’EX ANAGRAFE 2021-10-29 DOMENICA 31 OTTOBRE STREET DANCE DAY GRATUITO PER AVVICINARE I GIOVANI 2021-10-29 COMPLESSO TIBERGHIEN. CONTROLLI SULLE OCCUPAZIONI ABUSIVE. FERMATI 7 UOMINI DI NAZIONALITÀ MAROCCHINA 2021-10-29 Il presidente di Amia Tacchella alla fiera di Rimini Ecomondo: “Pronti alle nuove sfide tecnologiche nel segno dell’ambiente e della sostenibilità”. 2021-10-28 Arte, sui nuovi francobolli delle Poste Magistrali. Usciti, il 25 ottobre 2021, raffigurano le Virtù teologali di Raffaello Sanzio (1483-1520), l’Oreficeria e Arti e Mestieri, nelle miniature. Non manca un foglietto, dedicato alle Costellazioni dello Zodi ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su