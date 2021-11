2021-11-21 DA LUNEDI’ E PER 20 GIORNI CHIUSA VIA DELLE MENEGONE IN BORGO ROMA PER LAVORI DI ACQUE VERONESI. VIETATO ANCHE IL TRANSITO PEDONALE SUL PONTE 2021-11-21 SCOPERTO UN ALTRO FURBETTO ALL’ESAME DI TEORIA DELLA PATENTE E SEQUESTRATE DUE PATENTI FALSE 2021-11-21 PRESEPI DAL MONDO. DA OGGI AL 23 GENNAIO 400 NATIVITÀ NELLA MOSTRA IN GRAN GUARDIA 2021-11-21 Tredicesime ed Erario, in Veneto. Ce ne parla CGIA, Mestre. 2021-11-21 In Veneto, previsti 900 milioni di acquisti natalizi. La CGIA sta con i sindacati: meglio il taglio dell’Irpef”, segnala l’attento Centro Studi di Mestre. 2021-11-21 Viviamo la “Bassa veronese”: gita e visita a Zimella, Verona. Escursione alla scoperta della nostra un po’ dimenticata Pianura, segnala Enrica Claudia de Fanti, Casaleone, di Pianura Cultura. Avrà luogo, domenica, 28 novembre. 2021-11-19 PONTE NUOVO, DA LUNEDI' CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE. PARTE LA SECONDA FASE DEL CANTIERE PER IL CONSOLIDAMENTO E L’ANTISISMICA 2021-11-19 OVER 60, TORNA IL CENONE DI CAPODANNO IN FIERA. ISCRIZIONI DA LUNEDì 22 NOVEMBRE. SINDACO: “INSIEME PER SAN SILVESTRO, IN SICUREZZA” 2021-11-19 DA DOMANI FINO AL 6 GENNAIO VIETATO STAZIONARE SULLA SCALA DELLA RAGIONE PER CONSUMARE BEVANDE E ALIMENTI. FIRMATA L’ORDINANZA DAL SINDACO 2021-11-19 GAM. NUOVA ESPOSIZIONE SU ‘PASSIONI E VISIONI’ CHE HANNO FATTO LA STORIA DELLA GALLERIA D’ARTE MODERNA 2021-11-19 Amia e la 3° Circoscrizione alla la Festa degli alberi. Donati e piantati nuovi arbusti fioriti nell’area verde alla Bassona. 2021-11-19 Passioni e visioni: percorsi dalla storia della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti 2021-11-19 A Veronella, inizierà, venerdì 19 novembre, l’VIII Festa della Verza Moretta. La manifestazione si realizzerà, nei fine settimana del 19-20-21, 26-27-28 novembre e il 3-4-5 dicembre 2021. 2021-11-17 AL VIA LA STAGIONE DI FUCINA CULTURALE MACHIAVELLI CON IL “TEATRO IN TRE DIMENSIONI”. 2021-11-17 Ritorna, bianca e splendida la Stella di Natale, sui “Presepi dal Mondo, a Verona”. La grande mostra, organizzata, dalla Fondazione Verona per l’Arena, avrà luogo, dal 20 novembre 2021 al 23 gennaio 2022. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su