Cultura, su Verona, a Verona. CTG. “La Fenice”: corsi di formazione, su Arte, Civiltà, Fede e Spiritualità.



Fra i diversi “corsi”, annuali, sinora realizzati da CTG La Fenice – ospitati, nella Loggia di Fra’ Giocondo, in Palazzo Giusti e nel Teatro dell’Educandato Statale agli Angeli, Verona, sta felicemente procedendo, seminando alta cultura, in ben sessanta incontri, il Corso 2021, dal titolo: ”Verona oltre Verona”, scambi e relazioni tra Verona ed il “Mondo fuor di Verona”. Il Corso terminerà, sabato e domenica, 15 maggio 2022, con un’uscita culturale, in visita ai Giardini del Cinquecento (Bomarzo, Villa Lante e Villla Farnese). Segnaliamo questo, quale esempio, per significare che i corsi, organizzati, con vera passione, con temi e visite mirati, per la diffusione della Cultura, dalla presidente di CTG La Fenice, dott.ssa Paola Pisani, abbracciano i più diversi settori del sapere, a nutrimento, vorremmo dire, della mente e dello spirito. Abbiamo assistito, recentemente, all’incontro del 9 dicembre, curato dalla prof.ssa Federica Toniolo, Uni Padova, sul tema “Girolamo dai Libri, miniatore veronese, per la committenza benedettina”…: Un paio d’ore…, egregiamente trascorse, fra il piacere di ascoltare storia dell’Arte e considerazioni su Girolamo e la sua opera, avvolti, nei preziosi colori e nella bellezza della Sala Rossa della Provincia, al punto che, riteniamo, se fosse stato fra noi, lo stesso Girolamo Dai Libri, anch’egli l’avrebbe sicuramente ammirata… Abbiamo apprezzato la completa relazione Toniolo, supportati anche dal fatto, fra l’altro, che già, dal 1956, apprezzavamo i lavori del Dai Libri… Da quando, cioè, attratti dalla straordinaria finezza e bellezza d’un suo dipinto – studiatissimo e straordinario gioco di colori – dal titolo: Madonna con Bambino, in trono, tra San Tommaso d'Aquino, sant'Agostino e i committenti coniugi Centrego, eseguito dal Dai Libri, fra il 1505 ed il 1510, e custodito nella veronese Basilica di Santa Anastasia, tentavamo di fare da guida ai turisti, in visita alla Basilica…: un modesto tentativo, dicevamo, che fa ricordare, peraltro, come sia pure scopo di CTG La Fenice, che, appunto, propone Corsi, aperti a tutti e miranti a formare animatori e guide turistiche, volti a Verona, rilasciando apprezzati attestati di frequenza. Prevista è una quota associativa, comprensiva della tessera CTG. La frequenza del Corso sarà, sia in presenza, che da remoto, su piattaforma zoom, su temi, come cennato, diversi e dovutamente prefissati. Per eventuali contatti: Gruppo CTG La Fenice, Paola Pisani, 348 896 5919 info@ctglafenice.it.

Pierantonio Braggio