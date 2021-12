I BABBO NATALE RITORNANO A CORRERE. DOMENICA C’E’ LA MELEGATTI CHRISTMAS RUN VERONA



I Babbo Natale ritornano ad animare le vie della città. Dopo l’edizione virtuale dell’anno scorso, domenica 19 dicembre si correrà la Melegatti Christmas Run Verona, tradizionale appuntamento che anticipa le feste con l’evento non competitivo per grandi e bambini. Tutti rigorosamente vestiti da Babbo Natale.



La corsa-camminata, organizzata da Gaac Veronamarathon 2007 Asd in collaborazione con il Comune di Verona e con il supporto di Melegatti, Agsm Aim e altri sponsor, si svilupperà su due percorsi, di 5 e 10 km, entrambi con partenza e arrivo in piazza Bra e attraversando il centro storico.



Le iscrizioni online sono chiuse, mentre si possono ancora fare presso i negozi Decathlon di San Giovanni Lupatoto e di Dossobuono di Villafranca. Sarà inoltre possibile iscriversi anche in Piazza Bra, sabato 18 dicembre dalle 10 alle 19 e domenica 19 dicembre dalle 7 alle 9 davanti a Palazzo Barbieri.



Le quote sono 6 euro per ragazzi under 18 (gratis fino a 10 anni compiuti) con pettorale, cappellino di Babbo Natale e pacco Natale; 12 euro adulto senza vestito, con pacco Natale e pettorale. Ricco il pacco Natale, in cui saranno presenti i prodotti offerti.



Per partecipare si dovrà esibire il green pass al momento dell’iscrizione, e verranno applicate le regole previste per le manifestazioni sportive, con obbligo della mascherina nelle fasi precedenti e successive all’evento, togliendola solo durante il percorso. Domenica il ritrovo sarà alle 7 in piazza Bra con partenza alle 9. A garantire il regolare flusso del traffico cittadino sarà la Polizia locale, che presiederà le vie della città. Per tutte le informazioni https://www.veronachristmasrun.it/



L’evento è stato presentato questa mattina in sala Arazzi dall’assessore allo Sport Filippo Rando, il presidente di Gaac 2007 Verona Marathon Asd Stefano Stanzial, il consigliere di amministrazione Agsm Aim Francesca Vanzo, il Commissario della Polizia locale Claudio Marai, per l’ufficio marketing di Melegatti il direttore Massimo Nichele e Roberta Spanu e il consigliere Fidal Veneto Daniela Malusa.



“Tornare a correre questa competizione è motivo d’orgoglio e una grande soddisfazione per tutti – ha detto l’assessore Rando -. Vedere per la città il fiume di Babbo Natale rossi ci scalda il cuore. Ogni volta che i podisti hanno invaso le nostre strade e piazze lo hanno fatto sempre in modo disciplinato e con attenzione. Anche in questa occasione ritengo che ci siano tutti i presupposti per vivere una bella giornata di festa e di sport, all’insegna del divertimento ma anche del rispetto delle misure in vigore. Un ringraziamento alle nostre aziende partecipate e agli sponsor che permettono la realizzazione di questi eventi".



“Questa manifestazione ludico-motoria è soprattutto dedicata alle famiglie per festeggiare il Natale – ha affermato il presidente Stanzial -. Sarà emozionante vedere la strade riempirsi di gente. La pandemia è ancora presente, ne siamo consapevoli, ma con le dovute attenzioni e i comportamenti corretti riusciremo a vivere l'iniziativa in tranquillità e la serenità"