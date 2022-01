2022-01-16 PRO LOCO DI VERONA, IL 2022 SARA’ ALL’INSEGNA DELL’IDENTITA’ TERRITORIALE. UNA TARGA IN OGNI CIRCOSCRIZIONE, LA PRIMA ALLE GOLOSINE 2022-01-16 Peste suina ed invasione di cinghiali. Coldiretti Verona: la malattia, che non si trasmette all’uomo, rappresenta un grave rischio, per centinaia di allevamenti suini. 2022-01-16 Le piccole imprese pagano l’energia elettrica il 75 % e il gas il 133% in più delle grandi. Per abbassare i costi, molte lavorano di notte… 2022-01-16 La Provincia di Verona ha il suo nuovo Consiglio. La prima assemblea. 2022-01-16 Settore immobiliare, a Verona: agenzie in crescita del 12%. In overbooking, il click day, per l’esame di abilitazione alla professione di mediatore. Comunicato della Camera di Commercio di Verona. Segnali positivi. 2022-01-15 DOMENICHE ECOLOGICHE. CHILDREN’S MUSEUM GRATIS PER LE FAMIGLIE GREEN 2022-01-15 SABATO 15 GENNAIO SCIOPERO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE 2022-01-13 Anteprima Amarone spostata a giugno, accompagnata da un rilancio, con programmazione speciale. Christian Marchesini: “A febbraio, focus di mercato sulla denominazione”. 2022-01-13 SERVIZI PUBBLICI, MONITORAGGIO COSTANTE SUL PERSONALE. POTENZIATI CONTROLLI E PROTOCOLLI 2022-01-12 BLITZ DELLA POLIZIA LOCALE SULLA LINEA ATV 138 ALLA PALAZZINA: DUE ARRESTI, UN ETTO DI HASHISH SEQUESTRATO E SETTE SANZIONI PER MANCANZA DI GREEN PASS. SBOARINA: "FINORA MAI UN ARRESTO COSI' MOVIMENTATO E PERICOLOSO" 2022-01-12 MANUTENZIONE DELLA STATUA DI CANGRANDE I DELLA SCALA. DALLA CASA VINICOLA SARTORI UN IMPEGNO DI 12 ANNI A TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DI VERONA 2022-01-12 Lega, Verona, annuncia l’accoglimento, da parte del Governo, dell’Ordine del Giorno, per il collegamento ferroviario fra la Stazione Porta Nuova e l’Aeroporto Valerio Catullo 2022-01-11 POLIZIA LOCALE. RIMOSSO BIVACCO NEL VALLO DI VIA TORBIDO, AREA RIPULITA DA AMIA 2022-01-11 I BAMBINI CI INTERROGANO SUL FUTURO. AL CAMPLOY BABILONIA TEATRI CON ‘MULINOBIANCO – BACK TO THE GREEN FUTURE’ 2022-01-11 Il Museo Nicolis a Motor Bike Expo con la suadente Harley-Davidson FLSTC Heritage Softail Classic "H-Paradise" ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su