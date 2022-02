2022-02-05 POLIZIA LOCALE. SEQUESTRO RECORD DI 4 CHILI DI SOSTANZE STUPEFACENTI A DUE 19ENNI E UN 26ENNE INCENSURATI. 2022-02-05 MARIA TURRI SPADI COMPIE 106 ANNI. IL SINDACO FESTEGGIA UNA DELLE VERONESI PIÙ LONGEVE 2022-02-05 PARCO DELLA CULTURA URBANA. GRAZIE AI FONDI DEL PNRR, OPERA PRONTA TRA UN ANNO E MEZZO. 2022-02-05 I PRODOTTI LOCALI DELL'INVERNO NEI PIATTI DEI RISTORANTI TIPICI 2022-02-05 Lilt e Ikea insieme contro il cancro. “Vinci il cancro, semina prevenzione” sarà a Padova nel weekend della Giornata Mondiale contro il cancro Ikea Padova, via Fraccalanza 1, il 4, 5, 6 febbraio ore 9-21. 2022-02-05 Società Letteraria e Associazione dei Consiglieri Emeriti del Comune di Verona. 2022-02-05 Funicolare di Castel San Pietro, Verona. Cittadini e turisti troveranno, all’entrata, due nuove casse, elettroniche, per l’acquisto dei biglietti. Soddisfacente il numero degli utenti. 2022-02-05 Solidarietà dall’agricoltura. A famiglie in difficoltà, pacchi alimentari, da parte di Coldiretti. 2022-02-03 MUSEI CIVICI. DOMENICA 6 FEBBRAIO INGRESSO AD 1 EURO 2022-02-03 SICUREZZA. IN VALDONEGA IL PRIMO GRUPPO DI CONTROLLO DEL VICINATO. 2022-02-03 Innamorati alla luce di Psiche 2022-02-03 Regione Veneto ed Economia. Incontro fra assessore Roberto Marcato ed i rappresentanti economici di Dubai. “Gettiamo le basi, per creare relazioni stabili e durature, con gli Emirati Arabi Uniti, miranti a fare crescere il nostro Veneto”. Il Regional Day 2022-02-03 Eseguito il suo compito, la grande, veronese Stella di Natale, è andata a riposo. Per dieci mesi la custodisce, da anni, l’Azienda dolciaria Vicenzi, San Giovanni Lupatoto. 2022-02-02 NUOVA BIGLIETTERIA SMART ALLA FUNICOLARE. ENTRANO IN FUNZIONE LE CASSE AUTOMATICHE TOUCH SCREEN 2022-02-02 AL VIA LA COPPA GIULIETTA&ROMEO DI AUTO STORICHE A ZERO EMISSIONI. PARTENZA E ARRIVO A BARDOLINO E PASSAGGIO IN PIAZZA ERBE ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su