5STARWINES & WINE WITHOUT WALLS 2022: 960 VINI RICEVONO IL RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE DELLA GUIDA DI VINITALY



Al termine della sesta edizione di 5StarWines & Wine Without Walls, tenutasi dall’1 al 3 aprile a Verona, Veronafiere ha annunciato la selezione di 960 vini sugli oltre 2300 campioni valutati. Va a Terre Cortesi Moncaro lo speciale Trofeo “Gran Vinitaly 2022 – Cantina dell’anno”. Per la sezione “green” della Selezione, è Vini Centanni ad aggiudicarsi il più alto riconoscimento. Vini e produttori selezionati beneficeranno di speciale promozione lungo tutto l’arco dell’anno a cominciare già da Vinitaly 2022 (10-13 aprile).



Si è chiusa, ieri, domenica 3 aprile, l’annuale selezione enologica di Veronafiere 5StarWines & Wine Without Walls. In totale sono stati selezionati 960 vini, rispettivamente 651 per la sezione dei vini convenzionali 5StarWines e 309 per Wine Without Walls, la sezione dedicata ai vini certificati biologici, biodinamici o prodotti da aziende che aderiscono a speciali protocolli di sostenibilità (liste complete in calce). Sono questi i vini che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 90/100 in seguito alla degustazione alla cieca operata dalla giuria internazionale dell’evento. Circa 70 esperti – scelti tra Master of Wine, Master of Sommelier, diplomati WSET, Italian Wine Ambassador e Expert certificati dalla Vinitaly International Academy, enologi e giornalisti – hanno esaminato, commentato e valutato le oltre 2300 referenze iscritte.



Tra i vini e i produttori selezionati, quelli che hanno ottenuto i migliori risultati sono stati altresì insigniti di un ulteriore Trofeo, menzione speciale assegnata durante il terzo giorno di esame dal panel dei General Chair. Di seguito la lista dei Trofei per la sezione 5StarWines.



CANTINA DELL’ANNO – GRAN VINITALY 2022

TERRE CORTESI MONCARO



MIGLIOR VINO ITALIANO – BANCO BPM 2022

CANTINA DELLA VERNACCIA - Vernaccia di Oristano DOC Riserva “Judikes” 2008

97/100



MIGLIOR VINO BIANCO

TERRE CORTESI MONCARO - Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore “Fondiglie” 2021

95/100



MIGLIOR VINO ROSATO

AZIENDA AGRICOLA FEDERICI DI GIULIO FEDERICI - Liguria di Levante IGT Vermentino Rosato “Prima Brezza” 2021

93/100



MIGLIOR VINO ROSSO

MARCHESI CATTANEO ADORNO GIUSTINIANI - Gabiano DOC Riserva “A Matilde Giustiniani” 2015

96/100



MIGLIOR VINO FRIZZANTE

AZIENDA AGRICOLA PEZZUOLI - Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP Frizzante Semisecco “Pietrascura - Riservato agli amici”

93/100



MIGLIOR VINO SPUMANTE

TERRE DI SAN VENANZIO FORTUNATO - Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze Spumante Brut 2020

96/100



MIGLIOR VINO DOLCE

CANTINA TOBLINO - Trentino DOC Vino Santo “Puro” 2000

96/100



BEST WINE DISTRIBUTED BY FERROWINE

PARIDE IARETTI & C. - Gattinara DOCG “Vigna Valferana” 2017

96/100



Questi invece i Trofei riferiti alla sezione Wine Without Walls:



MIGLIOR CANTINA WINE WITHOUT WALLS 2022

VINI CENTANNI



MIGLIOR VINO BIODINAMICO

MONTECAPPONE - Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore Vino Biologico “Ergo” 2020

92/100



MIGLIOR VINO BIOLOGICO

CANTINE VOLPI - Colli Tortonesi DOC Timorasso Vino Biologico “Derthona La Zerba” 2020

96/100



MIGLIOR VINO SOSTENIBILE

AZIENDA VINICOLA ATTILIO CONTINI - Vernaccia di Oristano DOC Riserva “Antico Gregori” 1979

96/100



A proposito di 5StarWines & Wine Without Walls 2022, la nuova General Chair Caro Maurer MW – prima donna Master of Wine nei paesi di lingua tedesca – ha commentato: «Mi sono ritrovata in un piccolo gruppo di perfezionisti, di esperti [il panel dei General Chair]. Il dibattito tra di noi è stato davvero di alto livello. Inoltre, il confronto è sempre stato molto garbato: non ci sono state discussioni, ma solo uno scambio educato e costruttivo. Questa è una delle molte ragioni per le quali sono contenta di aver preso parte a 5StarWines & Wine Without Walls 2022. Credo in realtà che questa sia una delle migliori selezioni enologiche a cui io abbia mai avuto occasione di partecipare».



Gabriele Gorelli MW, il primo Master of Wine italiano, si è detto positivamente sorpreso da questa sesta edizione: «Contribuisco a questa selezione da tre anni, ma quest’anno ho scoperto vini più leggeri, succosi e beverini, tanto da invogliare ad averne un altro bicchiere. Non ho trovato vini con il cosidetto “effetto primo sorso”, cioè che piacciono immediatamente ma dei quali faresti fatica a finire la bottiglia. Normalmente, vini con quella caratteristica si trovano sempre più spesso nei tasting e nei retasting; questa volta, però, sembra siano passati decisamente in secondo piano».



Il post-selezione prevede che i 960 vini vengano pubblicati nella guida ufficiale 5StarWines – the Book. Questo è uno strumento di promozione e marketing che aiuta i produttori a rafforzare la propria visibilità a livello internazionale. Ogni anno, la Guida viene infatti inviata a oltre 10000 key buyer della wine industry, segue il Vinitaly Tour nelle sue tappe all’estero ed è distribuita strategicamente in occasione delle principali fiere di settore, incontri B2B, degustazioni e masterclass. I vini selezionati per la guida 5StarWines – the Book vengono inoltre inseriti su wine-searcher.com, tra i più utilizzati motori di ricerca per l’acquisto di vino online. Il sito, che vanta un database di oltre 6 milioni di occorrenze monitorate e aggiornate quotidianamente, abilita gli utenti ad individuare prezzo e disponibilità di un vino in tutto il mondo.



Soprattutto, quest’anno 5StarWines & Wine Without Walls torna alla consueta calendarizzazione nei giorni precendenti a Vinitaly 2022. Se espositori a Vinitaly 2022, i produttori potranno caricare gratuitamente i propri vini selezionati per l’inclusione nella Guida sulla piattaforma Vinitaly Plus, corredati di relativo punteggio. Gli stessi vini e le rispettive informazioni saranno visibili anche nell’App Vinitaly, utilizzata da tutti i buyer esteri presenti durante la Fiera e progettata per aiutarli a localizzare le aziende con almeno un vino selezionato per la guida 5StarWines – the Book durante Vinitaly. Sempre durante la fiera, i produttori presenti riceveranno la visita del team di 5StarWines & Wine Without Walls per la consegna del diploma riportante il punteggio ottenuto. Ai produttori assegnatari degli speciali Trofei è invece dedicata una cerimonia la mattina di martedì 12 aprile, alla presenza di rappresentanti di Veronafiere e alcuni ospiti selezionati.