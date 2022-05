2022-05-24 “Verona, 4 zampe e una vecchia coperta”. L’iniziativa di Amia a sostegno del canile di Verona. Un progetto che ha coinvolto decine di alunni sui temi dell’ambiente, del riciclo dei materiali e della tutela animale. 2022-05-24 Fondazione Arena di Verona: quattro grandi, nuovi progetti, in occasione dell’Opera Festival 2022: un’Arena di Verona mai vista…! 2022-05-24 Generali Assicurazioni e azioni di Cattolica Assicurazione, Verona. Acquistate da Generali, come preannunciato, il 23 maggio 2022,15.604.182 azioni ordinarie di Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A. 2022-05-24 Generali e Cattolica. Trieste vuole acquistare azioni Cattolica, ancora in circolazione. 2022-05-24 STRAGE DI CAPACI 30° ANNIVERSARIO, CERIMONIA IN MUNICIPIO. 2022-05-24 PONTE NUOVO. TRIVELLE IN AZIONE PER 14 NUOVI PALI ANTISISMICI. 2022-05-24 NUOVA PANCHINA ROSSA ALLE GOLOSINE. ALTRE 10 IN ARRIVO GRAZIE AGLI ANGELI DEL BELLO E ROTARY CLUB 2022-05-24 TRAGEDIA PORTA VESCOVO. GIORNATA DI INDAGINI, PROSEGUONO GLI INTERROGATORI. IN VIA DEL PONTIERE IL GIOVANE ACCUSATO DI AVERE INVESTITO MADHIA E I DUE TESTIMONI 2022-05-24 “Transizione energetica e sostenibilità ambientale” è il tema, che propone la Famiglia Marchigiana, Verona, per l’incontro del prossimo 3 giugno. Relatore sarà il prof. Claudio Pettinari, rettore dell’Università di Camerino. 2022-05-24 Assemblea: i soci compatti votano il bilancio 2021 2022-05-24 Nel 2021, effettuati investimenti, per 2 milioni e mezzo di euro, nonché risanate l’80% di precedenti perdite economiche. Approvato il bilancio AMIA, Verona. 2022-05-24 La viticoltura del futuro tra sensori e analisi spaziale dei dati. Il 24 maggio, all’Officina di Soave, inizia un corso, che mira a creare figure specializzate, in grado destreggiarsi, con le nuove tecnologie, fondamentali per la sostenibilità agricola. 2022-05-23 Bonus: sono ancora una quarantina e costeranno allo Stato almeno 113 mld. Analisi dell’Ufficio Studi di CGIA, Mestre. 2022-05-23 Asics Malcesine Baldo Trail 2022. La Tre giorni dell’Alto Garda si conclusa, nel segno di Larch e Scaini. 2022-05-23 Volontari ‘soccorritori’, da fuori Verona, trascorrono, nella città scaligera, una vacanza-volontariato, prestando servizio al fianco di Croce Bianca e garantendo il presidio sanitario, durante le serate di extra lirica. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su