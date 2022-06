2022-06-15 Top of the Pid veneto 2022: premio per la ripartenza economica e che premia innovazione e sostenibilità. Lo segnala la Camera di Commercio di Verona. 2022-06-15 Velo veronese celebra il centenario –1922 - 2022 – dell’erezione del Monumento ai suoi Caduti, nella guerra 1915-1918. 2022-06-15 Rovereto: L’impegno paga! La filatelia si conferma fonte di cultura. I recenti interventi del Circolo culturale numismatico filatelico roveretano 2022-06-14 ELEZIONI VERONA 2022-06-14 CINEMA SOTTO LE STELLE ALLA BIONDELLA. APRE LA RASSEGNA 'ENNIO' DI TORNATORE 2022-06-14 TEATRO ROMANO. DAL 15 GIUGNO CHIUSURA SERALE DELLE STRADE DURANTE GLI SPETTACOLI 2022-06-14 TOP OF THE PID VENETO 2022 2022-06-13 Opera Festival: garantito il servizio bus Arena-Lago di Garda 2022-06-13 Confagricoltura: La Cimice asiatica attacca. Il caldo anticipato crea, nei frutteti, abbondante presenza di uova e di adulti. 2022-06-13 Regione Veneto: tornano le zecche. Attenzione, prevenzione è meglio c he subire spiacevoli sorprese… 2022-06-13 Attenzione! ATV - Azienda Trasporti Verona: da lunedì 13 giugno, orario estivo… Servizi turistici, sul Lago di Garda e potenziati i controlli antievasione. 2022-06-13 FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, Comune di Verona e Università di Verona hanno presentato un grande, importante volume, dal titolo “Il Lazzaretto di Verona. 2022-06-12 “Salario minimo”: sì, solo, se si considera il TEC. “Esonerare” l’apprendistato. Sono almeno 1,5 milioni i dipendenti, a rischio dumping. L’autorevole opinione di CGIA Mestre. 2022-06-12 Provincia di Verona: un milione a Fondazione Arena e sostegni ai Comuni. 2022-06-12 Concorso della “Ciliegia delle colline veronesi”, a cura di Coldiretti. La Giuria, ha esaminato 25 campioni di 11 varietà. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su