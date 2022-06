MURA FESTIVAL 2022. ARRIVANO ‘STORYTELLERS’, IL FOLK FESTIVAL E LE RISATE DI ‘MURA DA RIDERE’



Al Mura Festival arrivano ‘storytellers’, il Folk Festival e le risate della rassegna ‘Mura da ridere’. Sono queste le novità della terza settimana dell’iniziativa, ideata e promossa dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco.



Tanti gli appuntamenti pensati per ogni età e gusto anche per l’ultima settimana di giugno che apre al primo weekend di luglio, in cui non può mancare innanzitutto un’ampia proposta culinaria per soddisfare ogni palato. L’area food truck è attiva dal martedì alla domenica dalle ore 18 alle ore 24.



Musica

Martedì 28 giugno prosegue “Listen & Buy incontra Vinili su Tela”, attività di ascolto, selezione e mercatino del vinile. Dj selettore questa settimana sarà Paolo Martini accompagnato nuovamente dall’artista Stephanie Ocean Ghizzoni e le sue opere d’arte live.

Mercoledì 29 ritorna “Gin ’n’ Jazz”: le eleganti note del jazz da gustare sorseggiando cocktail a base di gin premium italiani. Ospite della serata il gruppo IMK - I Meet K, formato da giovani musicisti jazz, da ascoltare sorseggiando Gin Tonic nelle due ricette esclusive realizzate mixando Giulian Gin by Zanin e Toniche aromatizzate Fever Tree.



Giovedì 30 iniziano gli appuntamenti di “storytellers” e ad aprire la rassegna sarà Veronica Marchi, con la sua etichetta “La Maieutica Dischi”.



Venerdì 1 luglio prende il via il primo Mura Folk Festival: venerdì si comincia con le atmosfere irlandesi dei The Patricks, mentre sabato 2 si balla sulle note della Contrada Lorì. Domenica 3 si chiude la settimana alla grande con il gruppo “Rio Grande la canzone folk del Sudamerica”.



Mura da ridere

Primo appuntamento con la rassegna Mura da ridere, che al Teatro dell’Orecchione di San Zeno intratterrà il pubblico con risate ed allegria. Primo ospite della rassegna, giovedì 30 giugno alle 21.15 il comico Stefano Rapone in “Stefano Rapone Live tour”, tra mille colpi di scena, storie che prendono una piega inaspettata e riflessioni sul presente mai sentite prima, a volte neanche dall'autore stesso. Per informazioni e prenotazioni al link https://show.thecomedyclub.it/pages/stefano-rapone-live-tour?fbclid=IwAR3UqchUO8rK5rVL5_w7rZ6IjioIQv-s6bKkFUI-CW7ocpa2UBLwnuMQnhg.



Teatro

Al Teatro dell’Orecchione del Bastione di San Zeno prosegue la rassegna Bastioni in Scena. Venerdì 1 luglio, doppio appuntamento alle ore 18 con l’evento per i più piccini Incontro con l'autore: Elisa Lombardi, autrice del libro “Mia e il quaderno fantastico (ed. paoline, collana “storie di cuore”, illustrazioni di Maria Luisa Petrarca) e alle ore 21 Voci Oltre Noi Lab: diversità e ricerca scientifica insieme verso il cambiamento. La serata sarà introdotta dalla presidente dell'associazione Roberta Mancini. A seguire la social band Voice Over in concerto.



Sport e kids

Sport per tutti al Bastione di San Bernardino: il pilates con Silvia Barbieri il lunedì sera alle 19 e il mercoledì alle 13. Il giovedì, alle 18.45, sempre con Barbieri attività di pilates/tone up. Lunedì e martedì alle 19, il venerdì alle 13 e il sabato alle 11, appuntamento con yoga Vinyasa, il mercoledì sera alle 19 con Odaka Yoga e sempre mercoledì alle 19 e il venerdì alle 13 con il Anukalana Yoga di Eleonora. Jumping fitness con Pierpaolo Savio la domenica alle 11.



Martedì appuntamento mattutino alle 10 con Dance Well, dedicato a chiunque voglia cimentarsi con la danza e la creatività in contesti di arte e cultura.



Il mercoledì pomeriggio Parkour per giovani e giovanissimi con i coach dell’Associazione Parkour Verona che, partendo dalle basi motorie della corsa e del salto, insegneranno agli allievi a confrontarsi con l’ambiente che li circonda, imparando a vedere possibilità anziché ostacoli. Ogni mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30 per i bambini e le bambine tra i 5 e i 9 anni e dalle 17.30 alle 19.00 per ragazzi e ragazze tra i 10 e i 12 anni.



Novità da giovedì 30 giugno nel pomeriggio con l’introduzione delle nuove attività proposte dalla Palestra Optima, rivolte sia ai giovanissimi che ai più grandi: Yoga per bambini dalle 16.30 alle 17.30, psicomotricità per la terza età dalle 17.30 alle 18.30 e Gioca Up per tutti a partire dalle 18.30.



Il sabato mattina nuova proposta con Music together babies di La chiave Magica alle 10.



Nel pomeriggio gli appuntamenti con la musica proposti da Il Giardino dei Linguaggi, la domenica mattina, invece, sarà animata dalle letture ad alta voce di In Giro Leggendo che alle 10.30 coinvolgerà i bambini e le loro famiglie nella narrazione di albi illustrati dedicati all’infanzia. La domenica pomeriggio alle 17 infine Slime & Scienza con Scienza divertente al Bastione di San Zeno.



Eventi speciali

A San Bernardino trovano spazio anche le rassegne letterarie, in particolare quella in collaborazione con laFeltrinelli e i primi tre incontri. Si comincia sabato 2 luglio, sul palco del freak stage ci sarà l’autore bestseller Daniel Lumera, alle ore 18, per presentare il suo nuovo libro Ecologia interiore. Come liberarsi da ciò che inquina la mente, il corpo e il pianeta per una vita sana e felice (Mondadori), scritto insieme alla scienziata di Harvard Immaculata De Vivo. Condurrà l’incontro la giornalista Elisabetta Gallina.



Nel pomeriggio di sabato 2 appuntamento anche con “I mille colori della terracotta” con l’artista Luca Zevio: nelle sue creazioni si possono trovare elementi materici quali carta, ferro, stoffa, alluminio etc. In occasione del Mura Festival l’artista porterà in esposizione alcuni suoi lavori e allestirà un piccolo laboratorio dove mostrerà tutte le fasi della lavorazione necessarie per realizzare piccoli oggetti in terracotta decorati a mano con tecnica a freddo.



Sempre il 2 luglio, il giardino del Bastione delle Maddalene sarà palcoscenico del concerto conclusivo della rassegna di eventi Veronetta Contemporanea Estate, organizzata dall’Università di Verona. Alle ore 21 ci sarà il Concerto dell’Ensemble Musagète, su musiche di Solbiati, Bonato, Sciortino, Vacchi e direzione di Gabriele Dal Santo.



Tutto il calendario di appuntamenti e attività - in continuo aggiornamento - è consultabile al sito www.murafestival.it.



L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito.