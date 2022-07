Maurizio Zumerle, segretario provinciale di Verona di “Noi di Centro”. Annuncio della Segreteria regionale Veneto.



Il Segretario Regionale Veneto di "Noi di Centro", Fabio Binato, ha nominato Segretario provinciale per Verona il dott. Maurizio Zumerle, persona dal “lunghissimo curriculum politico e professionale”. Binato: “Ringrazio, per aver scelto di condividere il nostro progetto, assieme ad altri autorevoli amici di Verona e provincia, dove, sono convinto che avremo ottimi risultati. L'esperienza politica moderata ed il forte radicamento nel territorio, sono caratteristiche, che fanno del dott. Zumerle la persona giusta, a rappresentare “Noi di Centro”, nella provincia di Verona. A lui, il compito di radicare il partito, in vista delle future elezioni nel territorio, che ha come obbiettivo la costruzione di un centro moderato, che possa aggregare le varie forze centriste. Sono convinto che, attraverso scelte, programmi ed idee condivise, è possibile ottenere quei risultati, che i cittadini meritano. Non è questione di nomi, ma, di idee; quest'area di centro esiste, è costruita per tutti i cittadini, cattolici, moderati, riformisti, europeisti, che credono nella crescita e nelle riforme. La buona politica deve ripartire dal territorio, dal sostegno alla famiglia, al volontariato, alla battaglia per l'autonomia amministrativa e fiscale, dalla sicurezza, dallo sviluppo delle imprese, dal lavoro, e dalla valorizzazione delle importanti risorse del nostro territorio. Pertanto, partendo da queste basi, si deve lavorare ad un programma, che unisca il centro. Auguro buon lavoro al segretario provinciale, dott. Zumerle”. Cui, anche noi auguriamo costruttiva attività e validi risultati, nella realizzazione dei grandi principi democratici, sopra esposti. Nella foto: M. Zumerle

Pierantonio Braggio