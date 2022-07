2022-07-16 IL TRENO DI DANTE. GITA DI DUE GIORNI TRA TOSCANA E ROMAGNA. ISCRIZIONI APERTE DAL 22 LUGLIO 2022-07-16 TEATRO NEI CORTILI 2022. AL CHIOSTRO DI SANT’EUFEMIA IN SCENA “IL TOY BOY DI NONNA” DI ARTEFATTO TEATRO 2022-07-16 La 135ª “Veronafil”, a Verona, nei giorni 18 -19 - 20 novembre 2022. 2022-07-16 Approvata in Regione Veneto, la legge sul Fotovoltaico, in Veneto. 2022-07-16 161ª Fiera Agricola di Sant’Anna d’Alfaedo, Verona, e Festa Patronale, dal 21 al 26 luglio 2022. 2022-07-16 VIA MEZZACAMPAGNA. DAL 18 LUGLIO LAVORI DI ASFALTATURA. CHIUSE ENTRATA E USCITA 5 BIS DELLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN MARTINO B.A. 2022-07-16 MURA FESTIVAL 2022. SETTIMANA A RITMO DI REGGAE, SLOW FOOD E HANDMATE. AI FOOD TRUCK ARRIVANO I BURRITOS DI BRANCHIE 2022-07-15 Pomodoro da industria, le colture, lungo il Po, soffrono la siccità . L’agricoltura, sempre in lotta, con pesanti problemi. Meglio, nel Veronese. 2022-07-15 Oscar green dell’Agricoltura di Coldiretti. Il presidente Luca Zaia: “In Veneto, una fucina di giovani Talenti”… 2022-07-15 Istruzione. Via libera dalla Camera a legge su ITS Academy. L’assessore Donazzan: “Sono i nuovi poli tecnologici d’Italia; ora è il momento propizio, per rilanciare questi percorsi formativi”. 2022-07-15 Sparkling: il Lessini Durello di Montecchia, Verona. Giovedì, 21 luglio, evento a Rocca Sveva... 2022-07-14 RAGAZZI EUROPEI OSPITI DEL LIONS CLUB INTERNATIONAL INCONTRANO IL SINDACO DAMIANO TOMMASI 2022-07-14 Veronella, Verona, sino al 20 luglio, celebrazioni per Centenario dell’annuale Sagra della Madonna del Carmine. 2022-07-14 Sicurezza sul luogo di lavoro in Amia. In via Avesani arrivano 3 defibrillatori di nuova generazione per la sicurezza di centinaia di dipendenti ed operatori. 2022-07-13 Il settore veronese del “Turismo” si potenzia, con la creazione della Destination Verona & Garda Foundation - DVG. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su