2022-07-28 PROGETTO DI MOBILITÀ GARANTITA. ALLA CASA DI RIPOSO CITTA’ DI VERONA CONSEGNATO VEICOLO PER LE PERSONE CON DIFFICOLTÀ MOTORIA 2022-07-28 VERONA GRANDE TEATRO 2022-23. PRESENTATO IL PROGRAMMA DELLA TRENTASEIESIMA EDIZIONE. GIÀ IN CORSO IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI 2022-07-28 PROGETTO STEPS, NUOVA AREA VERDE IN VIA PITAGORA 2022-07-28 Piero Pelù al Museo Nicolis "Ultimo Girone" il Tour di addio dei Litfiba 2022-07-28 Baby gang di Verona, 16 arresti. Il Presidente del Veneto: “Amarezza, verso questi ragazzi, responsabili di fatti intollerabili. Vanno recuperati valori di rispetto e di legalita”. 2022-07-28 “Stasera, mi butto…” è il titolo della rappresentazione, che la Compagnia Teatrale ‘zeropuntoit’, nel suo XVIII anno d’attività, proporrà, dal 4 al 15 Agosto 2022, nel Chiostro di Sant’Eufemia, Verona. 2022-07-28 ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Coldiretti Verona: nel 2021, scomparsi altri 185 ettari di suolo. Vantini: ”C’e’ ancora molto da fare, per tutelare le terre fertili”. 2022-07-28 Domiciliarità integrata: bando di Fondazione Cariverona, per “nuovi percorsi di assistenza a persone anziane o con disabilità”, nei 5 territori d’operatività della Fondazione. 2022-07-28 Verona Grade Teatro XXX edizione, 2022 - 2023, www.spettacoloverona.it. Quarantotto rappresentazioni… 2022-07-27 PONTE NUOVO. PROROGATA LA CHIUSURA DEL PASSAGGIO PEDONALE IN ORARIO DIURNO 2022-07-27 Siccità, si diradano i frutti, sugli alberi, per renderli più resistenti alla mancanza d’acqua. 2022-07-27 Veneto: approvata la legge sul “voltaico”. 2022-07-27 La 54ª Fiera del Riso di Isola della Scala, Verona, annunciata a Venezia. Il presidente veneto, Luca Zaia: “In un comune di 11mila abitanti, nasce e cresce il nostro chicco IGP”. 2022-07-27 La Fiera del Riso, ad Isola della Scala, Verona. Piatti base e rigorosamente locali ne sono il “él Risòto 2022-07-27 Festival della Bellezza: Galimberti al Teatro Romano di Verona ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su