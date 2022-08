Grande successo per l’estate d’amore al Lago di Garda



Bilancio più che positivo per l’edizione estiva 2022 di Lago di Garda in Love, progetto ideato e promosso da PromoE20, per celebrare l’amore in tutte le sue forme sulle sponde del Benaco. La versione estiva di Lago di Garda in Love, veicolata con il claim “Un’Estate d’Amore”, ha animato una settimana ricca di appuntamenti da sabato 6 a lunedì 15 agosto. Dieci i Comuni che hanno voluto far conoscere il loro lato romantico: Riva del Garda, Malcesine, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio e Montagnana. A questi va aggiunta la città austriaca di Innsbruck che ha ospitato la presentazione ufficiale del progetto per sigillare il “Patto d’Amore” che unisce i turisti d’oltralpe a Veneto e Trentino-Alto Adige, in modo particolare al Lago di Garda. Questi i numeri che hanno decretato il successo di una formula ormai collaudata che coinvolge sempre più località e spettatori, incuriositi da un programma ampio e variegato, pensato per diverse fasce d’età e provenienze. - 1 truck di 14 metri itinerante allestito a studio radio-televisivo, hospitality e area degustazioni - 3 lingue parlate per introdurre e commentare le prime serate (italiano, inglese, tedesco) - 10 Comuni aderenti per 10 giorni di allestimenti “in love” con il cubo “Love” simbolo della manifestazione - 50 eventi in cartellone - 100 ore che hanno animato le giornate in programma, un centinaio anche le canzoni proposte dai diversi gruppi musicali

- 200 artisti coinvolti - 20 punti selfie installati per l’occasione, 2.000 mq di adesivi utilizzati - decine di migliaia di spettatori presenti Di rilievo anche il successo “social” di Lago di Garda in Love, sbarcato su Facebook e Instagram con gli hashtag dedicati #lagodigardainlove e #lungolagodamore, racconti live e album dedicati ad ogni serata. Più di 3.000 follower su Facebook e un +30% di seguaci per il profilo Instagram dove sono state caricate e condivise più di 150 stories e altrettante foto e video. In breve, le varie proposte di Lago di Garda in Love 2022. Ad aprire la kermesse il comune di Castelnuovo del Garda sulla spiaggia del Lido Campanello con autorità e truck vista lago. A Riva del Garda i concerti della rassegna Riva in Musica e gli eventi ospitati nel parco della Rocca e il centro storico. A Malcesine è andata in scena la grande musica con il concerto della Jazzset Orchestra dalla storica imbarcazione “Siora Veronica” e il Malcesine Blues Festival. A Torri del Benaco serata memorabile con la Movie Project Band che ha riproposto le più belle colonne sonore dei film d’amore degli anni 80/90. Garda si è invece trasformata in una sala cinematografica a cielo aperto per accogliere la proiezione del docufilm Ride Back to Freedom del regista austriaco Hermann Weiskopf. Il programma della settimana ha offerto anche un concerto d’Opera e l’esibizione di un premiato coro norvegese oltre al mercatino artigianale. Doppio appuntamento a Bardolino con l’esposizione di auto d’epoca sul lungolago, proiezione del docufilm Ride Back to Freedom e l’incantevole musica di Piano Sky – emozioni nell’aria, dove un artista si è esibito dal vivo su di un pianoforte sospeso sull’acqua. Nel centro storico di Lazise, Piazzetta Partenio e Beccherie diverse esibizioni di musica dal vivo, concerto della Kriss Groove e la mostra artistica allestita all’interno della Dogana Veneta dal titolo “Lazise my love”. A Valeggio sul Mincio la Festa Estiva al Parco Ichenhausen, Mauro Ottolini con l’orchestra “Ottovolante”, l’evento Borgo dei desideri e cinema all’aperto. A Montagnana i festeggiamenti in love sono coincisi con la tradizionale “Sagra dell’Assunta”, aperture straordinarie di angoli storici della cittadina medievale, musica e sapori con il Food&Music Festival. Ultima tappa a San Zeno di Montagna con la Terrazza dell’Amore e lo spettacolo La Dama del Garda – emozioni in musica: una cantante, in un magnifico abito, si è esibita fronte chiesa con sfondo la romantica vista sul Garda.





Edizione anche all’insegna dei sapori con Food&Land experience in love, una novità che nasce dalla collaborazione tra Promo E20 e Carboni Adv. Nel truck itinerante sono state allestite apposite aree esterne e interne con cucina, zona degustazioni e desk informazioni. Lo scopo di Food&Land experience in love è quello di promuovere le eccellenze territorio attraverso degustazioni, eventi, show cooking e immagini. Prestigiosi i marchi presenti, tra i quali Grana Padano, Fiera del Riso, Chiaretto di Bardolino, Famila e Pepidora – La Patata dal Cuore Veneto. In alcune località del Lago di Garda momenti dedicati ai più piccoli con la partecipazione di Renato lo Scienziato e appuntamenti musicali in collaborazione con Radio Studio Più. Molto apprezzate anche iniziative quali Selfie in Love il Bacio ad Alta Quota a 1.800 metri d’altezza con la Funivia Malcesine-Monte Baldo. «Siamo molto soddisfatti di questa edizione di Lago di Garda in Love. Già dal secondo anno il format ha mostrato la sua maturità come grande contenitore di tutti gli eventi nella settimana più romantica della stagione turistica» le parole di Loris Danielli, ideatore e organizzatore dell’evento. «Abbiamo ricevuto grandi apprezzamenti dalle amministrazioni coinvolte, unite da questo grande filo rosso dell’amore che le unisce e le abbraccia tutte. Sinergia perfetta tra i grandi appuntamenti in calendario gestiti da noi direttamente e le decine di eventi proposti dai singoli comuni. Ai turisti è stata offerta una grande atmosfera che, abbinata ai panorami mozzafiato del Garda, ha creato un valore aggiunto di piacevolezza per le loro vacanze nei territori del Lago di Garda. Sicuramente il meteo favorevole ha contribuito al grande successo di Lago di Garda in Love - Un Estate d’Amore, ma la qualità delle proposte distribuite nei 10 comuni ha contribuito non poco a rendere indimenticabile questa bella estate 2022 sulle sponde del Benaco». Appuntamento a febbraio 2023 nella collocazione naturale invernale della manifestazione. Informazioni sull’evento: www.lagodigardainlove.it