Marmomac 22: TAKE 1# Craig Copeland nuovo Mastro della pietra | TAKE 2# Opere in pietra di sette giovani designer ucraini



TAKE 1#

Il 56° Marmomac è in programma a Veronafiere fino a venerdì 30 settembre

MARMOMAC: L’ARCHISTAR CRAIG COPELAND NOMINATO MASTRO DELLA PIETRA 2022



A Veronafiere, ieri, hanno ricevuto il premio anche Pierluigi Testi, Luca Todeschini e Elena Amadini.



Verona, 28 settembre 2022 – Craig Copeland, architetto, scultore e industrial designer di fama internazionale, premiato per i progetti avveniristici a New York e Washington, da ieri è Mastro della Pietra 2022. Il riconoscimento gli è stato consegnato ieri a Marmomac, la rassegna leader per la filiera della pietra naturale, in programma a Veronafiere fino a venerdì 30 settembre.

Il Premio continua dal 1319 la tradizione dell’Antica libera corporazione dell’arte della Pietra di Verona, e dal 1980 viene attribuito a chi si distingue nel valorizzare e promuovere il settore della pietra naturale.

Alla cerimonia, ieri, per Veronafiere erano presenti il presidente, Federico Bricolo, e l’amministratore delegato, Maurizio Danese.



Copeland ha ricevuto le insegne ufficiali del Premio (un cubetto in marmo rosso di Verona, una formella in bronzo e uno scalpello d’argento) per il suo ruolo come “ambasciatore del materiale litico nel mondo, sia nella sua applicazione architettonica che nel design” e “per aver saputo sperimentare con audacia progetti futuristi e interpretare l’unicità e duttilità del marmo e della pietra”.



TAKE 2#

La rassegna leader dedicata alla pietra naturale è in programma a Verona fino al 30 settembre

A MARMOMAC LE OPERE IN PIETRA DI SETTE GIOVANI DESIGNER UCRAINI



Il progetto “Vitalità Ucraina” racconta la resistenza e il desidero di rinascita del paese segnato dal conflitto e ha il sostegno del Consolato Generale d’Ucraina a Milano.



Verona, 28 settembre 2022 – Un giardino di pietra con un mix di oggetti simbolo del coraggio, della forza e della creatività del popolo ucraino: sei opere per esprimere resistenza e desiderio di rinascita in tempo di guerra. È "Vitalità Ucraina" il progetto supportato dal Consolato Generale d'Ucraina a Milano che ha scelto il 56° Marmomac di Veronafiere (27- 30 settembre) quale palcoscenico internazionale per una mostra di opere in pietra naturale realizzate da sette giovani designer del Paese segnato dal conflitto.



La cerimonia inaugurale dell’evento, dopo una prima celebrazione all’interno dell’area culturale del The Plus Theatre (hall 10), si è spostata allo stand ucraino dove il presidente di Veronafiere Federico Bricolo insieme alla vicepresidente della regione Veneto Elisa De Berti, il sindaco di Verona Damiano Tommasi e, per Confindustria Marmomacchine, rispettivamente il presidente Federico Fraccaroli e il presidente onorario Flavio Marabelli hanno incontrato il console generale dell'Ucraina a Milano, Andrii Kartysh, per presentare le opere in esposizione e sostenere il progetto.