TAKE 1# Al 56° Marmomac i vincitori del “The New Best Communicator Award 2022” / TAKE 2# Giordano Bruno Guerri premiato dalle Donne Del Marmo



TAKE 1#

AL 56° MARMOMAC I VINCITORI DEL “THE NEW BEST COMMUNICATOR AWARD 2022”



Il riconoscimento dedicato all’exhibit design in fiera si trasforma, proponendo due nuove categorie: Design e Concept.



Verona, 3 ottobre 2022 – Spazi espositivi d’impatto, allestimenti innovativi che sanno valorizzare il marmo, la pietra naturale e tutte le categorie merceologiche presenti al 56° Marmomac, la manifestazione più importante della filiera lapidea mondiale che si è chiusa a Verona lo scorso venerdì 30 settembre. Anche quest’anno le aziende hanno saputo dare il meglio di sé, non solo per mostrarsi in modo convincente al pubblico della quattro giorni, ma anche per prendere parte al The New Best Communicator Award, il concorso che riconosce design e installazione di espositori che vogliano marcare la propria presenza in fiera. Venerdì 30 settembre, nel corso di una cerimonia che si è svolta al The Plus Theatre, sono stati consegnati i premi della competizione, ideata da Veronafiere e dedicata a valorizzare lo spazio espositivo delle aziende intervenute a Marmomac. Giunto alla sua 14ª edizione, il premio si è trasformato, presentando due nuove categorie rivolte a tutti i settori merceologici: design e concept, sia Italia che Estero.



La giuria - composta da Aurelio Chinellato, Architetto e docente IUSVE nel dipartimento di Comunicazione, Marcello Cutino, Designer, Presidente delegazione ADI Veneto e Trentino-Alto Adige, Loredana Mascheroni, Head of Editorial Staff di Domus, Jennifer Richinelli, Editor di Stone World, e Camilla Bellini, Designer e design teller – partendo dalle auto candidature ricevute, ha visionati i diversi padiglioni e ha decretato i vincitori.



TAKE 2#

La 56ª edizione del salone dedicato alla pietra naturale ha chiuso venerdì 30 settembre a Veronafiere



MARMOMAC: GIORDANO BRUNO GUERRI PREMIATO DALLE DONNE DEL MARMO



Il premio dell’Associazione nazionale Le Donne del Marmo è assegnato ogni anno a personalità che contribuiscono a valorizzare e promuovere la pietra naturale



Verona, 3 ottobre 2022 - La 16ª edizione del premio dell’Associazione nazionaleLe Donne del Marmomo è stata assegnata a Giordano Bruno Guerri, storico, manager editoriale e dal 2008 Presidente della Fondazione Il Vittoriale degli italiani. La cerimonia di consegna si è svolta nella giornata conclusiva della 56ª edizione di Marmomac, il salone dedicato alla filiera lapidea che, dal 27 al 30 settembre, ha riunito a Veronafiere 1.207 aziende e 47mila operatori del settore.



Il premio organizzato da Le Donne del Marmo, ogni anno, va a chi, con la propria dedizione e professionalità, contribuisce a dar lustro e promuovere il marmo, quale pietra ornamentale ricercata, lavorata e impiegata nelle realtà più diverse.