Adiconsum Verona: educazione finanziaria, nelle scuole. Incontri all’Istituto Statale di Chievo-Bassona, Verona.



Il progresso, anche se non sempre positivo, nei suoi effetti, sulla società, avanza velocemente e coinvolge chiunque, nei vari aspetti, dei quali dobbiamo occuparci, con risultati diversi, uno dei quali, molto importante, più che emergente, nel quadro del mondo economico, è la finanza. Un settore, che impegna tutta la vita dell’individuo, soprattutto nella creazione, attraverso il lavoro, di mezzi, con cui vivere, nella soluzione di problemi di spesa e di imposizione fiscale, nonché, di essenziale importanza, nel provvedere a qualche risparmio, che, frutto di sacrifici, richiede, per quanto possibile, attente scelte d’investimento. A prima vista, il tema finanza – che interessa e deve interessare chiunque – sembrerebbe cosa, esclusivamente, da adulti e da navigati, ma, in effetti, riguarda anche i giovani, che, proprio, perché alle prime armi, con la vita e con le sue esigenze, conviene si preparino a disporre di quel minimo di conoscenze finanziarie, che permettano loro di superare, sempre nel limite del meglio raggiungibile, i problemi, che, nell’età matura, si presenteranno loro. In tal senso, è dovere, di chi qualcosa di finanza conosce, trasmettere ai nostri giovani quel minimo di conoscenze economico-finanziarie, che permettano loro, sia di comprendere quanto si apprende da un telegiornale, da un discorso, fatto fra amici, o da un contatto di persone, occasionalmente incontrate, o, ed è ovvio, nello stesso cerchio familiare. Insomma: i nostri giovani, anche se giovani, non possono trascurare le voci economia e finanza, né noi possiamo esimerci – organizzazioni del settore, scuola e privati – dal creare, in loro, informazione, in materia. In merito scrive, quindi, Adiconsum Verona, circa la sua lodevole, attualissima iniziativa: ”Accrescere la capacità dei bambnini a capire i concetti base della finanza e saperli usare, per fare scelte più consapevoli. E’ questo l’obiettivo, che Adiconsum e l’Istituto Comprensivo Statale di Chievo-Bassona vogliono raggiungere, con gli incontri dedicati agli alunni delle classi IV e V che partiranno, lunedì 7 novembre. “Economia per tutti. Educazione finanziaria per la Scuola Primaria di 1° grado” è il titolo dell’intervento, che nelle prossime settimane, verrà svolto a favore dei bambini veronesi delle Scuole Vilio di Bassona, Camozzini di Chievo e Dall’Oca Bianca di via Selinunte. Per loro, verranno svolti 14 incontri sui temi dell'economia, del risparmio e della gestione del denaro e del bilancio familiare. Durante le attività verrà, inoltre, distribuita la guida: “L’economia a piccoli passi”, uno strumento, pensato per le giovanissime generazioni, per aiutarle ad avvicinarsi ai temi economici divertendosi. Gli incontri, che hanno avuto il riconoscimento del Comitato Edufin, per il mese dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, sono realizzati nell’ambito del Programma della Regione del Veneto, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.M. 10/08/2020, con l’Iniziativa n. 2: “Educazione finanziaria e digitale per contare sul futuro”. La dirigente della scuola, dott.ssa Annamaria Maiorano: ”Grazie alla collaborazione attiva del docente responsabile del progetto, dott. Davide Bruno, il nostro Istituto ha accolto e valorizzato l’iniziativa di educazione finanziaria proposta da Adiconsum all’interno dell’orizzonte dell’Educazione Civica (insegnamento curricolare istituito con la l. 92/2019). Gli alunni e i genitori sono entusiasti e ripongono molte aspettative nel progetto. Ci si augura che sia l’inizio di una riflessione personale sulla cura dei propri piccoli risparmi e sui rischi sottesi ai guadagni facili”. Il presidente di Adiconsum Veneto e Verona, dott. Davide Cecchinato: “Nel nostro Paese, purtroppo, il ritardo di alfabetizzazione finanziaria è particolarmente accentuato e il contributo della scuola, per migliorare il livello di cultura finanziaria è determinante: la formazione e gli investimenti in cultura e conoscenza, soprattutto dei più giovani, costituisce uno dei fattori chiave, per la crescita economica e può aiutare alla formazione di una “cittadinanza economica consapevole”. Ottima iniziativa, innovativa, necessaria ed attualissima, da parte di Adiconsum e della Scuola!

Pierantonio Braggio