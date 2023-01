2023-01-24 XV Motor Bike Expo - 2023 - a Verona. 700 espositori, in 7 capannoni, su 100.000 mq di superficie. 2023-01-24 La Camera di Commercio di Verona, con Fondazione Toniolo e Destination Verona & Garda Foundation, presenta un focus sul lavoratore turistico nella Destination Verona 2023-01-24 Luciano Corsi, nuovo presidente dell’Associazione “Veronesi nel Mondo”. Succede” all’uscente, presidente, Enzo Badalotti. 2023-01-24 Una grande medaglia dello scultore Sergio Pasetto onora Sant’Eligio (588-660), patrono dei numismatici. I primi due pezzi hanno già raggiunto negli Stati Uniti d’America e in Germania. 2023-01-24 Torna a Veronafiere Motor Bike Expo, il salone dedicato ai motociclisti 2023-01-24 TOSI (FI): “SGARBI TROPPO DRASTICO. LA STELLA SIMBOLO DEL NATALE DI VERONA, VA ANCORA AUTORIZZATA, MA CON UN PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA SICUREZZA” 2023-01-24 VINO (VINITALY): DOPO AUSTRIA, AL VIA LE TAPPE IN USA E DANIMARCA PROSEGUE ROADSHOW DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DI VINITALY E DEL VINO ITALIANO 2023-01-24 CS | Museo Nicolis a MBE 2023 tra motorismo cultura e divertimento 2023-01-24 CASE, CONTE (LEGA): UE RIVEDA TEMPISTICHE SULLE RISTRUTTURAZIONI E INTRODUCA INCENTIVI ECONOMICI ADEGUATI 2023-01-24 ALIMENTARE, CONTE (LEGA): DALL'UE ATTACCO AL MADE IN ITALY CON L’OK A GRILLI E LARVE E CON LA STRETTA A VINO E CARNE 2023-01-23 VINO, CONTE (LEGA): INTERROGAZIONE ALLA COMMISSIONE “RISARCISCA I NOSTRI PRODUTTORI PER I DANNI DELL’ETICHETTA IRLANDESE” 2023-01-23 ALIS E VERONAFIERE: DALL’8 ALL’11 MARZO 2023 LA SECONDA EDIZIONE DI LET EXPO - LOGISTICS ECO TRANSPORT 2023-01-23 Mafia Spa fattura 40 miliardi l’anno. Inaccettabile che le organizzazioni criminali concorrano ad aumentare il Pil. 2023-01-23 Anche gli alberi hanno bisogno di massima attenzione. Ma, per età o, per malattie o, per presenza di funghi, perdono vigore e diventano pericolosi… Ottima iniziativa del Comuni di Verona. 2023-01-23 INCIDENTE SMONTAGGIO STELLA. ANFITEATRO CHIUSO PER ACCERTAMENTI ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su