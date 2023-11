2023-11-19 La 116ª Fieragricola, Verona, con tre paglioni per la Zootenia, volge i riflettori sul 22° Open Holstein, Red Holstein e Jersey Dairy Show. 2023-11-19 Assicurazioni Generali: in crescita utile e patrimonio. 2023-11-19 Kiwi a Verona. XXX Convegno su varietà, pratiche agricole e prospettive, il 1° dicembre, a Bussolengo, Verona. 2023-11-19 Con Vinitaly, 50 cantine italiane incontrano, a Belgrado, 15 mercati target del Sud-Est Europa, nel quadro di “Wine Vision by Open Balkan” 2023-11-19 Medici senza Frontiere in Galleria Filippini, Verona. 2023-11-19 Dalla Francia, in Lessinia, per approfondire la tematica dell'interazione tra gli allevatori e i lupi, tema di crescente importanza per le comunità agricole europee. 2023-11-19 Siglato un importante accordo di partnership tra il Gruppo AGSM AIM e ADOA - Associazione Diocesana Opere Assistenziali, Verona 2023-11-19 Svelato il mistero della spada trovata nel lago di Garda 2023-11-19 Inaugurata la sezione Primavera alla scuola dell'infanzia "San Michele" di Calmasino 2023-11-17 Teatro Salieri 2023-24: Il Teatro Famiglie alla scoperta di Mozart con Il Flauto di Tam Pam 2023-11-17 Quasi sold-out la 22ª Eurospin Verona Run Marathon 42k/21k/10k: si passa anche attraverso la Caserma G. Duca, si crea turismo, sostenibilità e solidarietà per Airc, Fondazione, per la ricerca sul cancro. 2023-11-17 In piazza San Marco, Venezia, nelle Procuratie Vecchie, il Bookstore di The Human Safety Net, a cura di Fondazione Generali e di The Human Safety Net. 2023-11-17 Fondazione Arena di Verona: successo in Giappone e in Corea… 2023-11-17 Ormai, è credit crunch, o stretta creditizia, segnala CGIA Mestre. 2023-11-17 A San Floriano, Verona, il Mercato della Terra, Slow Food… Bisogna frequentarlo, per rendersi conto della sua ampiezza e della sua offerta… ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su