Focus su “Diritti e Democrazia”, ad un mese dalla visita di papa Francesco. In Vescovado, l’approfondimento, in preparazione ad “Arena di Pace”. Al 311 Verona, confronto dei giovani con la reporter Greta Cristini.



“Manca solamente un mese alla visita di papa Francesco a Verona, del prossimo 18 maggio. Il conto alla rovescia, per l’arrivo del Pontefice in città, prosegue, scandito, da appuntamenti ed incontri preparatori. In quest’ottica, giornata particolarmente intensa sarà sabato 20 aprile, in cui sono previsti due momenti di rilievo: il convegno su Diritti e Democrazia e il confronto giovanile GenerAzione pace. «L’incontro con il Papa è evento di un giorno, ma, con una ricaduta ampia» – osserva mons. Osvaldo Checchini, vicario generale della Diocesi di Verona – «ne abbiamo già prova, in questi mesi, in cui l’attesa del suo arrivo è stata occasione di apertura, dialogo e confronto, tra realtà ecclesiali e non, con la società veronese, che si è dimostrata attenta ai temi di giustizia e di pace di cui si parlerà il 18 maggio». Diritti e Democrazia è il titolo del quarto approfondimento tematico, in preparazione ad Arena di Pace – l’incontro dei movimenti popolari italiani, con papa Francesco all’interno dell’anfiteatro scaligero – che si svolgerà, sabato 20 aprile alle 10.30 nel Salone dei Vescovi dell’Episcopio veronese. Un tema quanto mai attuale che vedrà la partecipazione di Claudio Gentili, direttore della rivista ‘La Società’; Marco Mascia, docente di Relazioni internazionali dell’Università di Padova; Ernesto Preziosi, del Centro Studi e Ricerche Storico Sociali. Aprirà la mattinata il contributo di Stop Border Violence. Al vescovo, Domenico Pompili, saranno affidate, invece, le conclusioni. Per partecipare in presenza è necessaria la prenotazione gratuita, tramite il circuito Eventbrite, ma l’evento sarà trasmesso in diretta, su Telepace, al Canale 76 Veneto, e su App Telepace, anche su SmartTV. Sempre sabato 20 aprile, dalle 14.30, è previsto l’appuntamento con GenerAzione Pace, al 311Verona di Lungadige Galtarossa 21, un pomeriggio, dedicato alla costruzione di ponti, tra giovani di diverse appartenenze e associazioni, con l’obiettivo di promuovere una cultura del dialogo e dell’ascolto attivo. Prenderà parte all’incontro, con un intervento alle 17.30, Greta Cristini, analista geopolitica e reporter, che offrirà spunti di riflessione e approfondimento sui temi della pace e della comprensione reciproca. L’evento è organizzato da Arena di Pace, Centro di pastorale Adolescenti e Giovani della Diocesi di Verona, Associazione Noi Verona e Fondazione Toniolo, con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia e Comune”. Grande motivo di preparazione, accompagnata da riflessione, ad un evento straordinario, la visita di un Papa, questa volta, papa Francesco, in una Verona, in attesa, e massima attenzione la mondo giovanile, nonché a quella PACE, che, sempre sulle labbra del Pontefice, ardentemente, speriamo si realizzi e prenda eterna radice.

Pierantonio Braggio