Presentato al presidente regionale, Zaia, da Coldiretti Veneto, il documento strategico per l'Agricoltura veneta.



Coldiretti Veneto ha presentato al Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, il documento di proposte per il settore, quale sintesi delle richieste, emerse durante gli incontri territoriali, svolti tra gennaio e marzo scorsi, durante i quali Coldiretti ha coinvolto oltre quindicimila soci. I temi emersi dalle Assemblee sono stati motivo di riflessione tra il Governatore, il presidente Coldiretti Veneto Carlo Salvan e il direttore Marina Montedoro. "Le nostre imprese sono guidate da agricoltori, spesso eroici - ha affermato Salvan - che devono affrontare numerose sfide, dai cambiamenti climatici, all’aumento dei costi energetici, alla concorrenza sleale dei prodotti esteri spacciati per Made in Italy, all’eccesso di burocrazia che ingessa il sistema. Il settore necessita di risposte e di quel dinamismo indispensabile per rompere gli schemi che ne limitano le straordinarie potenzialità . I temi posti all'attenzione del Presidente Zaia sono molteplici - ha proseguito il presidente di Coldiretti Veneto - da una gestione diversa della fauna selvatica ad un sostegno al credito per le aziende agricole, passando per la semplificazione burocratica; argomenti che riteniamo assolutamente concreti e da perseguire in tempi stretti per dare risposte alle nostre aziende e al territorio”

Il Governatore, nel condividere le preoccupazioni del comparto e nell’assicurare il suo impegno e quello della Giunta, ha sottolineato che “il rispetto per il lavoro degli agricoltori Ăš dovuto, non solo perchĂ© sono i custodi del territorio e delle nostre tradizioni, ma perchĂ© sono parte fondamentale del sistema economico regionale, grazie ad un fatturato agroalimentare di circa 8 miliardi di euro e 67mila addetti. Vere e proprie ‘radici’ del Veneto di oggi e di domani da preservare e sostenere”. Agricoltori “eroici”, si legge sopra. Eroici, perchĂ© si impegnano, con esperienza e passione, in un compito e in un comparto, che richiede mille attenzioni, dando un grande contributo economico alla societĂ , che, purtroppo, non conosce nĂ© il costante impegno dell’agricoltore, in mezzo a burocrazia, problemi pratici, da risolvere, e, ovviamente, spesa, nĂ© sembra pensare che tutto, tutto, quanto serve a nutrirci, proviene dalla lavorazione della terra. L’agricoltura va aiutata e sostenuta.

Pierantonio Braggio