2024-05-08 AL FESTIVAL VERONA ÈUROPA IN SCENA LO SPETTACOLO 'INNO ALLA GIOIA' 2024-05-08 In arrivo a Verona tre giganti del jazz in una prima europea 2024-05-08 Grand Opening: 9 maggio ore 12.00, Via Tevere 22/A VERONA, NUOVA SEDE PER RUBNER HAUS 2024-05-08 Fedrigoni, bilancio 2023: nonostante la volatilità dei mercati e il calo del 10% dei ricavi, il gruppo cresce dell'8% sull'EBITDA e aumenta le sue quote di mercato in tutte le geografie e i segmenti di business 2024-05-08 Numeri straordinari per la Asics Malcesine Baldo Trail 2024-05-08 Cda approva il bilancio 2023 2024-05-07 "Non ho nessuno che m'immerga… Universalità e diritto di accesso alle cure" - XXV Convegno Nazionale di Pastorale della Salute. A cura della Diocesi di Verona, nei giorni 7 - 15 maggio 2024. 2024-05-07 XXII "Le Piazze dei Sapori", a Verona. Eccellenze della tradizione enogastronomica italiana e internazionale, dal 6 al 12 maggio. 2024-05-06 SICUREZZA. IL MODELLO VERONA OGGETTO DI UN CONFRONTO TRA GLI ASSESSORI DEI COMUNI DI VERONA E PARMA 2024-05-06 Terapia intensiva neonatale. Stanno bene i bambini colonizzati 2024-05-06 Convegno 11 maggio 2024 "Architetture di origine militare: dal restauro alla fruizione contemporanea" 2024-05-06 L'Associazione Cuochi Scaligeri Verona – nel quadro della "XXII Piazza dei Sapori 2024", che si terrà , a Verona, dal 9 al 12 maggio 2024, in Piazza Bra e in via Roma – farà cooking class, ossia, "insegnamento di cucina"…! Grande esperienza, a disposizion 2024-05-06 "Tutte le Note del Bianco", a Monteforte d'Alpone, Verona: connubio tra vino e musica, 23 - 26 maggio 2024. Innovativa iniziativa. 2024-05-06 "La Via Romea Germanica Imperiale…, culla del Radicchio rosso di Verona". Convegno, il 12 maggio, nel Castello di Montorio, Verona, a promozione del Radicchio rosso e della Terra dei Dogi. Organizza l'evento il Consorzio di Tutela dl Radicchio rosso di Ve 2024-05-06 CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO: PERIZIE ONLINE NELLA NUOVA SEZIONE WEB