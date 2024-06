“Street Wine Garda”: dal 6 all’8 luglio, degustazioni, eventi e musica, sul Lungolago Regina Adelaide, con i calici, in mano…, a Garda, Verona.



Street Wine Garda 2024, studiato percorso di degustazioni, elegante e vivace con vista lago, proporrà profumi e i sapori di eccellenze enoiche, a Garda. Oltre 150 le etichette in degustazione, tra cantine e consorzi di Tutela, da Veneto e Lombardia, con spazi dedicati ad assaggi di tipicità e percorsi musicali, ad accesso libero, dando origine ad un’esperienza enogastronomica e culturale e completa, con un’accurata selezione di produzioni vitivinicole, all’insegna del bere consapevole, dello stare insieme e della cultura, in un’atmosfera rilassata e conviviale. Street Wine Garda sarà anche luogo di racconto e di acquisizione di sapere, luogo, in cui i vignaioli incontrano i turisti e dove i winelovers potranno immergersi in un walk around tasting, nelle diverse aree di produzione vinicole del Veneto e dintorni: dalle colline della Valpolicella a quelle del Soave, passando per i vigneti dei varietali del Garda e del Valdobbiadene Asolo e Collio, per poi assaporare i profumi del lago attraverso, suggestioni enogastronomiche, legate alla tradizione ed al locale. Infatti, Street Wine Garda offrirà anche una sfiziosa vetrina di street-food, per esempio, con la porchetta di Ariccia e arrosticini di Amatrice e dintorni, i prodotti tipici dell’Alto Adige, con i loro profumi, preparati da Gusto&Arte, nonché con il risotto all’Isolana di Risotto Mania. Non mancheranno comodi tavolini mangia-in-piedi. Importanti, le raffinate proposte musicali acustiche, aperte al pubblico: sabato 6 luglio, ad allietare i brindisi in piazza, ci sarà Sole al piano e alla voce, domenica 7, offriranno musica violini e dj night, con il gruppo Note dal Vivo, mentre, lunedì 8, Palmas, Featuring Zampe. Acquistando il biglietto di degustazione, verranno forniti i token (8 token, al prezzo di 15.-€), un bicchiere e relativa Una tasca, per gli assaggi agli stands. L’accesso al percorso è libero e gratuito, gli assaggi dei vini a pagamento. Saranno presenti all’edizione 2024 di Street Wine Garda le seguenti Cantine: Bendazzoli (Verona), Cantina Gorzoni (Mantova), Cantina Quistello (Mantova), Cantine Virgili (Mantova), Cantine Vitevis (Gambellara, Vicenza), Casetta Fornel (Verona), Castrini Lugana (Pozzolengo, Brescia), Consorzio Garda DOC (Verona), Consorzio Vini Mantovani (Mantova), Corte Mamaor (Verona), Corte Marconi (Verona), Cottini Marco (Verona), Ferro13 (Verona), Il Pignetto (Verona), Madinelli vini (Verona) e Redalmo (Verona). Orari: sabato 6 luglio, dalle ore 18:00 alle ore 23:00; domenica 7 luglio, dalle ore 18:00 alle ore 23:00; lunedì 8 luglio, dalle ore 18:00 alle ore 23.00. Una VinGarda, tutta particolare, organizzata dall’Associazione “Hostaria”, Verona.

Pierantonio Braggio