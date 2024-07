2024-07-06 L’incontro “Confraternite in pergola”, ha dotato Casa San Giuseppe, Verona, di una capace lavastoviglie. 2024-07-06 Reti Innovative Regionali: bando di Regione Veneto, su finanziamento progetti di ricerca e di sviluppo. A Verona, giovedì 11 luglio, presso Confindustria Verona, incontro di presentazione del bando, risposte a quesiti e chiarimenti. 2024-07-06 250 ANNI DELLA GUARDIA DI FINANZA: IL COMUNE DI VERONA E L’ARENA OSPITANO GLI ATLETI DELLE FIAMME GIALLE E LA BANDA MUSICALE DEL CORPO 2024-07-06 CIRCO PARCO: L’ESTATE A VERONA SI ANIMA CON TRE SERATE DI SPETTACOLO 2024-07-06 Campionati Italiani Esordienti 13 di Pesistica Olimpica 2024 Bentegodi d’oro con i gemelli Marku 2024-07-06 FEDERICO TESTA CONFERMATO NELLA GIUNTA ESECUTIVA DI UTILITALIA 2024-07-06 Lavori in centro a Verona, in piazza San Nicolò, via Anfiteatro e vicolo Conventino 2024-07-06 TEATRO CAMPLOY: VOLOTEA SPONSOR PER LA STAGIONE TEATRALE 2024/2025 2024-07-06 “PRONTO SOCCORSO FINANZIARIO”: L’INNOVATIVO SERVIZIO DI CONFIMI APINDUSTRIA VERONA A SUPPORTO DELLE PMI 2024-07-06 A Ca’ Foscari i capolavori dal Louvre del deserto 2024-07-06 Sub a caccia di rifiuti per “Lago pulito 2024” 2024-07-05 V-Reti e lavori. Riguardano Verona-centro, in piazza San Nicolò, in via Anfiteatro e in vicolo Conventino. 2024-07-05 La prossima MBE-Motor Bike Expo, a Verona, dal 24 al 26 gennaio 2025. A Veronafiere, la kermesse dei motociclisti, in nuova disposizione e con superficie espositiva ampliata. 2024-07-04 2° “Festival Riflessi del Garda” - 2024: 5 - 8 luglio, a Castelnuovo del Garda, Verona; 12 al 14 luglio, a Lazise, Verona, e il 20 luglio, al Santuario del Maddonna del Frassino, Peschiera, Verona. Evento organizzato dal Fondo Niccolò Piccinni. 2024-07-03 VENERDI’ CHIUSA VIA PONTE CITTADELLA ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su