ASS. NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GIERRA. VERONA RICORDA GIUSEPPE ARCAROLI



Il veronese Giuseppe Arcaroli per quasi 50 anni è stato presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (dal 1964 al 2010) e poi Presidente Onorario. Chi meglio di lui, che rimase menomato in un bombardamento nel pieno vigore degli anni di gioventù, poteva portare a conoscenza del mondo politico e delle istituzioni la voce delle vittime civili di guerra, ottenendo importantissime conquiste; tra queste spicca certamente l'equiparazione completa, a livello giuridico ed economico, tra le vittime civili di guerra e gli invalidi ex militari, ottenuta nel 1978 dopo anni di battaglie.



Nel centenario della nascita, l’ANVCG e il Comune ricordano la figura di Arcaroli con un incontro in programma venerdì 12 luglio alle 10.30, un’occasione per ricordare anche la sua attività come amministratore pubblico: è stato a lungo Assessore e Consigliere Comunale di Verona, Consigliere di Amministrazione dell'Ente Lirico di Verona; Presidente della locale sezione dell'A.C.I.; socio accademico dell'Accademia dellee Belle Arti "Cignaroli" e socio corrispondente de l'Académie di Nimes.

Tutti questi impegni non gli hanno mai impedito di dedicare la sua vita e la sua passione all'Associazione con serietà , attaccamento e perseveranza. Anche grazie alla sua guida, l'Associazione ha saputo attraversare le trasformazioni della società italiana lungo un cinquantennio in cui è stata parte della vita civile del nostro paese.

All’incontro, organizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione Consiglieri emeriti di Verona, interverranno il presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani, il presidente nazionale ANVCG Michele Vigne, l’assessore alla Memoria storica e diritti umani del Comune di Verona Jacopo Buffolo, la vice presidente ANVCG Adriano Geretto, il consigliere emerito del Comune di Verona Renzo Burro, il già consigliere nazionale ANVCG Giuseppe Ticò. Presente anche la figlia di Giuseppe Arcaroli, Cristina.