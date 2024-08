2024-08-22 Fidas - Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue."24 Ore del donatore", staffetta a nuoto alle Terme di Caldiero, Verona. 2024-08-22 Le stelle della danza, a Verona, per Zorba il Greco. Davide Buffone e Gioacchino Starace debuttano al Teatro Romano, con Eleana Andreoudi, Liudmila Konovalova, Denis Cherevychko e il Ballo di Fondazione Are-na, nell’immortale titolo di Theodorakis, coreog 2024-08-22 SAGRA SAN MASSIMO: SOLO OGGI, SALTA IL CONTAINER PER IL CONFERIMENTO GRATUITO DEL VERDE 2024-08-22 IL 23 AGOSTO SECONDO APPUNTAMENTO AL TEATRO CAMPLOY PER IL VERONA SHAKESPEARE FRINGE 2024-08-22 Arte Laguna World presents: RICCARDO TEN COLOMBO, finalist of Arte Laguna Prize 18 2024-08-21 Grande mostra su importanti, straordinari e storici momenti ed interventi del mondo Scout. L’esposizione, porta il titolo: “Scoutismo e filatelia: le collezioni KUK”. È visitabile nel Palazzo del Municipio di Verona, in occasione dell’incontro “Route Nazi 2024-08-21 AL PESTRINO ULTIMI PREPARATIVI PER IL GRANDE EVENTO SCOUTS 2024-08-21 BUS A CHIAMATA ‘SCIPIONE’. DOPO L’ANALISI DEI DATI A OTTOBRE PREVISTI I CORRETTIVI DEL SERVIZIO 2024-08-20 MILLE SPETTATORI PER STELLE DELLA LIRICA AL PARCO GIARDINO SIGURTÀ 2024-08-20 SCOUT E AMIA INSIEME PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2024-08-20 All’Arena di Verona, MercoledĂŹ 21 agosto, alle ore 21, “PlĂĄcido Domingo - Noche española“ 2024-08-20 “Pedalando, per il pianeta”: evento speciale di anteprima del Film Festival della Lessinia, Bosco Chiesanuova, Verona. SarĂ presente, giovedĂŹ 22 agosto, alle 21, anche la campionessa olimpica Paola Pezzo, ex mountain biker Italia. 2024-08-19 Camera di Commercio, Verona. 1.850.000.-€, per la doppia transizione, digitale ed ecologica. 2024-08-19 Prossimi eventi, a Galleria Massella, Verona, e a Bussolengo, Verona. 2024-08-19 A PALAZZO BARBIERI I FRANCOBOLLI PIU’ RARI LEGATI AL MONDO SCOUT. DAL 21 AGOSTO LE COLLEZIONI KUK DEDICATA A SAN GIORGIO ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su