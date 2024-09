Il bilancio 2023 del veronese Consorzio Zai - Interporto Quadrante Europa, Verona. Non solo grande impegno, per lo sviluppo economico di Verona, ma, anche alta attenzione alla sostenibilità.



Il trascorso 2023 presenta un utile, al lordo di IRES, IRAP, IMU, di € 1.040.000, utile, che, netto, assomma a € 810.000. Ricavi si sono avuti, dalle concessioni degli immobili, per € 7.911.000, con un incremento del 4,20%, rispetto all’anno precedente, e da vendite immobiliari, pari a circa € 2.893.000. Quanto al volume d’affari, esso è passato da € 12.639.000 del 2022 ad € 12.091.000 del 2023, dovuti alla diminuzione di vendite di aree. Importante la diminuzione dell’indebitamento, verso le banche del 5,34%, rispetto al 2022, attestatosi a circa 6,5 mln. Nel quadro dell’attività del Consorzio ZAI, che consiste, nella promozione dello sviluppo industriale del Comune di Verona, nella pianificazione urbanistica, nell’assetto, nella sistemazione e nella gestione delle zone industriali e logistiche, sino alla realizzazione ed al governo di grandi infrastrutture a servizio della produzione di beni e servizi, in particolare, nel 2023, il Consorzio ZAI ha ceduto aree urbanizzate, per circa mq. 50.000, nella ZAI Storica (ZAI 1) nella ZAI Bassona (ZAI 2) e nell’interporto. Sono stati sottoscritti, con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) un “Protocollo d’Intesa relativo alla realizzazione del IV Modulo di Verona Quadrante Europa”, per approfondire gli aspetti finanziari dell’opera e le più efficaci procedure operative funzionali alla messa in disponibilità delle aree, e, con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e Quadrante Europa Terminal Gate, un accordo per la realizzazione di due binari e l’installazione della quarta gru al Terzo Modulo del Quadrante Europa Terminal Gate, fattori, che permetteranno all’interporto di Verona, sia di aumentare, fin da subito, la capacità di terminalizzazione ferroviaria, sia di poter essere pronto ad accogliere nuovi tren, più lunghi e performanti, non appena sarà realizzato il nuovo tunnel del Brennero, previsto nel 2032. Inoltre, il Consorzio ZAI ha proseguito nello sviluppo e nel potenziamento delle funzioni logistiche ed intermodali del Quadrante Europa, con la conclusione della progettazione del nuovo terminale ferroviario da 750 metri (cosiddetto 4° modulo terminal del Quadrante Europa), in collaborazione con ITALFERR/RFI, in virtù del progetto Veneto Intermodal, cofinanziato al 50% da fondi CEF europei. È stato mantenuto il ruolo strategico, nell’ambito logistico interportuale nazionale, a seguito della riconferma, nel mese di ottobre 2023, a Presidente di UIR (Unione Interporti Riuniti), per il triennio 2023-2026 del Presidente del Consorzio ZAI. Inoltre, il Consiglio Direttivo di ZAI ha costantemente presidiato e monitorato importanti organismi di rappresentanza nazionale quali F.I.C.E.I. (Federazione Italiana per i Consorzi di Sviluppo e Industrializzazione), ALIS e Federtrasporto, mentre è proseguito lo sviluppo dell’attività di ricerca di finanziamenti nazionali ed europei mediante la società ZAILOG scarl, società , che vede tra i soci oltre al Consorzio ZAI (75%) anche la società Quadrante Servizi (25%), è stato costituito, per realizzare e stimolare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative e di nuovi modelli di processo (e di business) nei settori dei trasporti e della logistica, nonché il loro trasferimento all'industria italiana, ed in particolare alle imprese, insediate ed operative nelle aree dell’Interporto Quadrante Europa di Verona. Nel 2022, è entrato ufficialmente in vigore il Bilancio di Sostenibilità, quale impegno costante del Consorzio ZAI, per i prossimi anni. Con tale Bilancio di Sostenibilità, il Consorzio ZAI si propone di comunicare, in modo innovativo, le sue azioni, volte a contribuire a un mondo più responsabile e sostenibile. Tale documento nasce come evoluzione naturale del Bilancio Sociale, pubblicato, sino dal 2003, ampliando la capacità dell'Ente di evidenziare il suo contributo al miglioramento sociale, ambientale ed economico. L'impegno di sostenibilità del Consorzio ZAI verso la sostenibilità si manifesta in varie forme, dalle azioni concrete per ridurre gli impatti ambientali, al sostegno e all'espansione economica del territorio, contribuendo, così, alla creazione di reddito e al sostentamento di migliaia di famiglie. Il documento si concentra su diversi ambiti di azione, tra cui l'impegno del Consorzio, di favorire l'equilibrio di genere a tutti i livelli lavorativi e la promozione della conciliazione vita-lavoro, per migliorare la qualità di vita dei lavoratori e delle lavoratrici. L'Interporto di Verona, gestito dal Consorzio ZAI, riveste un ruolo cardine nella promozione della sostenibilità ambientale e nella mitigazione dei cambiamenti climatici, legati alle attività logistiche; attraverso il trasporto intermodale, che permette l'interscambio tra le modalità gomma e ferro, l'Interporto contribuisce attivamente a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e degli inquinanti atmosferici. Dati sull’attività 2023 dell’Interporto: movimentato un totale di 7.268.040 tonnellate di merci, equivalenti a 379.196 camion, di cui ne è stata evitata la circolazione, apportando un significativo impatto positivo sull’ambiente, la congestione e l’incidentalità, sulla rete stradale. Il successo di questo risultato si basa sull’efficace adozione dello shift modale, promosso da Consorzio ZAI, con un totale di 2.850.000 chilometri, percorsi, da 170 treni a settimana. Il notevole risparmio di traffico su strada ha permesso di evitare l’emissione di 473.916 tonnellate di CO2, direttamente in atmosfera, e la produzione di 415.388 grammi di polveri sottili (PM2,5), oltre che 14.788 kg di Nox, contribuendo in modo significativo a ridurre l’impatto ambientale del settore dei trasporti. Chiaro, che questi benefici ambientali possono considerarsi risparmi economici, ottenuti dalla società, valutati utilizzando parametri definiti nelle Linee Guida Europee. Gli evitati 2,85 milioni di chilometri, percorsi, su strada. hanno consentito di risparmiare 44,04 milioni di euro, in costi, relativi alle emissioni di CO2, oltre a 63,63 milioni di euro in spese, legate agli inquinanti atmosferici (PMx, NOx, SOx, ecc.). Tutto ciò dimostra che il trasporto intermodale rappresenta una soluzione estremamente efficiente, per migliorare le operazioni logistiche, riducendo, al tempo, l’impatto negativo sull’ambiente. Il Consorzio, ovviamente, continuerà, su questa strada, lavorando con determinazione, per un futuro, in cui, la sostenibilità sia al centro di ogni azione e decisione. Matteo Gasparato, presidente del Consorzio ZAI: ” L’ottimo lavoro, fatto in questi anni, è sancito dai risultati. Non solo, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, che ci eravamo posti, ma li abbiamo superati in modo significativo, dimostrando la forza e la lungimiranza delle nostre scelte strategiche. Il grande impegno profuso è stato fondamentale per ottenere questi risultati. Questa presentazione è molto più che un semplice bilancio: è la testimonianza di un modello di crescita, che unisce sviluppo economico, rispetto per l'ambiente e un forte senso di responsabilità sociale. Crediamo fermamente che il nostro approccio integrato sia la chiave per il successo sostenibile nel lungo periodo. Guardando al futuro, siamo convinti che continuare, su questa strada, sarà decisivo, per rafforzare ulteriormente la posizione del Consorzio ZAI, come principale motore di innovazione e sostenibilità per la città di Verona. Il nostro obiettivo è rimanere un punto di riferimento nel settore, promuovendo lo sviluppo sostenibile, come valore imprescindibile per la crescita del nostro territorio”. Andrea Prando, vicepresidente del Consorzio ZAI: ”Il Consorzio ZAI si conferma un ente solido e sano dal punto di vista economico, grazie a una gestione attenta e mirata, che ha permesso di affrontare le sfide degli ultimi anni con equilibrio e lungimiranza. I dati, che presentiamo, riflettono non solo una stabilità finanziaria, ma anche la capacità di investire, in progetti strategici, che rafforzano il nostro ruolo, sul territorio veronese. Inoltre, il Consorzio ZAI, durante gli ultimi anni. ha investito notevoli risorse nella digitalizzazione delle strutture dell’Ente. Logistica, infatti, non vuol dire solamente movimentazione di merci, ma anche movimentazione di dati, e queste due cose è necessario che avanzino e si sviluppino di pari passo”.

Un complesso di elementi, contiene il comunicato, di cui sopra, che costringono a vivamente complimentarci, con il Consorzio ZAI, per un’attività economica studiatissima e bene realizzata, nonché, per la massima attenzione, volta a quella sostenibilità, che, con l’economia, costituiscono un grande futuro, per Verona. Confermano ciò i numeri, non tanto quelli redittuali, ovviamente, pure, importantissimi, ma quelli, che, attraverso la tecnica e l’intermodalità, creano meno traffico pesante, difficile e pericoloso, sulle strade, e meno CO2, attuando l’impiego dell’antico, ma, pur sempre attuale treno. Il Consorzio ZAI merita somma attenzione ed apprezzamento, essendo grande Istituzione e massima vita, per la città dell’Adige e per l’Europa stessa.

Pierantonio Braggio