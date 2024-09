2024-09-23 IL TOUR DELL’AMBULANZA CRIVELLATA NE PORTA IN DOTE UNA NUOVA ALL’OSPEDALE DI ZAPORIZHZHYA 2024-09-23 NUOVO ARRESTO IN BRA PER FURTO DI BICI ELETTRICHE. E’ IL 14ESIMO ARRESTO DALL’INIZIO DELL’ANNO 2024-09-23 MARMOMAC, AL VIA DOMANI LA 58a EDIZIONE CON IL MINISTRO URSO 2024-09-23 STEFANIA PESCANTINI: UNA LOGOPEDISTA DI RIFERIMENTO A VERONA 2024-09-23 POLIZIA LOCALE. NUOVO MAXI CONTROLLO A VERONETTA: SEQUESTRATA DROGA 2024-09-23 A Verona, la decima edizione di Hostaria, Festival del Vino, ridisegna il centro storico 2024-09-23 FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA GEOGRAFIA 2024-09-23 La Confraternita del Tabà r di Sant’Antonio Abate, Concamarise, Verona, annuncia l’annuale pellegrinaggio ad Assisi. 2024-09-23 Da domani, la 58ª Marmomac, a Veronafiere. 2024-09-23 Markas, Verona, e la ‘Festival Energy edition’. Presenti più di 600 collaboratori, da tutta Italia. I risultati 2023. 2024-09-23 Mario Turrina. Mostra pittorica personale, a Nogara, Verona. 2024-09-22 Una ricorrenza festeggiata, ma, sempre, da festeggiare: ‘Boscaini Scarpe’ ha ricordato i suoi 60 anni d’attività (1964-2024). 2024-09-22 Polizia locale, Verona. Nuovo maxi controllo a Veronetta: sequestrata droga… 2024-09-21 A Verona, la X edizione di “Hostaria”. Quale Festival del Vino, l’evento ridisegna il centro storico. Un timbro postale commemorativo ne sigilla il decennio di storia e di molto altro… 2024-09-21 Da Regione Veneto, Venezia, 20 settembre 2024: “Bagnino veneto multato, dopo aver salvato una donna, in difficoltà . Da Regione Veneto, Venezia, 20 settembre 2024: “Bagnino veneto ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su