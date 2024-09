A Brentino Belluno, Verona, nei giorni 5 e 6 ottobre, la finalissima del “Palio nazionale delle Botti” delle città del Vino. Rappresentate Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana e Trentino Alto Adige.



È stata presentata, il 26 settembre 2024, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, Provincia di Verona, Verona, la finale nazionale del Palio delle Botti delle Città del Vino, in programma il 5 e il 6 ottobre, a Brentino Belluno. Sono intervenuti: il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini; il sindaco di Brentino Belluno, Massimo Zanga, la presidente del Comitato Valdadige, Rita Zanon, e alcuni Volontari organizzatori. Per la sfida, sono attese compagini dalla Toscana, Sicilia, Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige, che hanno superato le fasi eliminatorie tenutesi nei mesi scorsi in tutta Italia, durante diverse manifestazioni di carattere regionale. Le “botti”, con una capienza pari a 500 litri e dal peso a vuoto di circa un quintale, verranno spinte lungo le vie del paese, da quattro atlet, per squadra, in un circuito, in salita, di 1,7 chilometri. La gara femminile, che si terrà su un percorso di circa 500 metri, vedrà gareggiare due atlete per team. Il ritrovo dei partecipanti è fissato, per sabato alle 17, nel piazzale della Chiesa, mentre, alle 17,30, prenderanno il via le prime qualifiche. La sera, sono previsti spettacoli e dj set. La domenica 6, alle 14, è in programma la sfilata del Palio. Le due finali, femminile e maschile, si terranno alle 15 e alle 15,30. Alle 16, quindi, si terrà la cerimonia delle premiazioni. Sono previste, per il fine settimana, visite guidate e attività, quali degustazioni in cantina, rafting e trekking. Si potrà, su prenotazione, partecipare alla cena del sabato e al pranzo della domenica con menù fisso con piatti tipici locali. Saranno inoltre aperti, nella due giorni, stand gastronomic, con panini, carne salà e arrosticini. L’evento è organizzato dal Comune di Brentino Belluno e dal Comitato Valdadige, grazie al supporto dei volontari delle Associazioni Quei De Belum, San Giacomo, “El Bigolo”, La Candelora di Preabocco, gruppo AVIS Valdadige, gruppo Alpini Valdadige, Valdadige360 e gruppo Addobbatrici. Manifestazione, legata alle tradizioni locali, che crea animazione, interesse per le tradizioni stesse e la loro storia, nonché economia. Complimenti agli Organizzatori!

Pierantonio Braggio