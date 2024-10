2024-10-06 Studenti, Amministrazione Comunale, Alpini e Associazioni hanno ricordato il Tenente Colonello Giovanni Fincato (1891-1944). 2024-10-06 La “Passione verde”, a Veronafiere. Dal 15 al 16 marzo 2024, la XII edizione di “Vita in campagna”. 2024-10-06 Creata da Coldiretti, in Veneto, la Consulta Regionale del Florovivaismo, che è, pure, agricoltura. 2024-10-06 Il Consorzio LEB, nell’ambito del progetto PHITO, ha illustrato i risultati di un questionario, diffuso a oltre 2000 imprese del territorio di sua competenza e le possibili proposte per lo sviluppo di un’applicazione durante un incontro con agricoltori e 2024-10-06 Sostenibilità e arte urbana, al IX Premio Internazionale di Fotografia, Agnese Meotti, a Villa Del Bene, Volargne, Verona. 2024-10-05 PICASSO DIETRO LE QUINTE con S. Baia Curioni e A. Cohen-Solal/In collezione gli olii e nuove ceramiche di Picasso 2024-10-05 AMIA ALLA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2024-10-05 Giovanni Scifoni apre la stagione artistica dell’Astra con il Santo più pop del Medioevo 2024-10-05 ‘PER GUIDARE UN’IMPRESA SERVE LA PATENTE’ 2024-10-05 Provincia di Verona e Landkreis Mainz-Bingen, uniti in gemellaggio, da 72 anni (1952-2024). Celebrato l’anniversario, presenti i Sindaci dei 30 Comuni, 15, veronesi e, 15, tedeschi, delle due provincie. 2024-10-04 Neuroradiochirurgia, tecnologia Gamma Knife 2024-10-04 FEDERICO MARTINELLI: Negli ultimi anni due anni da Nord a Sud del Paese a favore dell’arte 2024-10-04 Al salone clienti di Agsm Aim di Verona la mostra “Fotografia al buio” 2024-10-04 Comitato Sindaci Distretto Ovest Veronese - BILANCIO SERVIZI SOCIALI 2024-10-04 Da lunedì 7 ottobre in vigore variazioni degli orari su 140 corse dei bus in città e provincia ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su