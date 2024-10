79ª Assemblea pubblica di Confindustria Verona. Sarà dedicata al tema: “Transizioni”.



Si terrà, mercoledì, 9 ottobre, alle ore 16.15, presso il teatro di Gardaland Park, via Derna 4, Castelnuovo del Garda la 79ª Assemblea pubblica di Confindustria Verona, dal titolo Transizioni, portando, al centro del dibattito, alcune delle trasformazioni più profonde, che stanno segnando il presente, e che plasmeranno il futuro, oltre i confini della sostenibilità e della digitalizzazione. Il presidente di Confindustria, Verona: “Non si tratta solo di transizioni già note, come quella verso un’economia sostenibile o digitale, ma di mutamenti, che stanno ridefinendo il nostro modello produttivo e le nostre vite quotidiane. È fondamentale essere consapevoli di queste trasformazioni per governarle anziché subirle. Aiutare a formare questa consapevolezza è l’obiettivo di Transizioni. Solo la consapevolezza, infatti è la base della responsabilità, per agire e governare i cambiamenti”. Si tratta di sfide che il nostro sistema produttivo dovrà affrontare, in un contesto geopolitico sempre più frammentato, e di implicazioni della trasformazione tecnologica sulle imprese e sulla società. Proprio, per entrare direttamente sui temi l’evento vedrà l’utilizzo dell'intelligenza artificiale, non solo come tema di riflessione, ma come strumento integrato nella comunicazione e nella realizzazione di alcuni aspetti dell’evento stesso. Il programma prevede l’intervista di Matteo Caccia, Autore e conduttore, Radio 24, a Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona, cui seguiranno le interviste, sempre di Mattero Caccia, prima con Franco Bernabè, Manager, presidente di TechVisory e, a seguire, con Barbara Carfagna, giornalista e anchor di “Codice” Raiuno. Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, porterà, invece, il proprio punto di vista, con un intervento, sulle ricadute delle trasformazioni, in atto sulla società. Quindi, intervista di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, che rifletterà sulle sfide future dell’industria italiana, in un mondo sempre più in evoluzione. L'evento è aperto a tutti. Per informazioni e iscrizioni: www.confindustria.verona.it – tel.: 045 8099451-452-403 e assemblea@confindustria.vr.it. In tempi, specie, come quelli attuali, di continui, rapidissimi cambiamenti, mossi da una velocemente progressiva evoluzione dell’intelligenza artificiale, senza trascurare altri temi, tutti importanti, nell’attività d’impresa, ascoltare la parola e le considerazioni di esperti, significa aggiornarsi e, spesso, sapere superare, in tal modo, con maggiore facilità, i problemi del momento.

Pierantonio Braggio