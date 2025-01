2025-01-25 "Reti d’impresa e intelligenze manageriali - Una questione di Karma": libro-viaggio, nell’innovazione e nella collaborazione. Autori ne sono gli economisti Gianneugenio e Federico Bortolazzi. Finalmente, si parla di “impresa”…, base dell’economia e del be 2025-01-25 GIORNO DELLA MEMORIA 2025. ALL’EX CAMPO DI INTERNAMENTO DI MONTORIO LA CERIMONIA COMMEMORATIVA 2025-01-25 GIORNATA MONDIALE DELLE MALATTIE TROPICALI NEGLETTE 2025-01-25 GIORNATA DELLA MEMORIA, READING LETTERARIO IN 7° CIRCOSCRIZIONE 2025-01-25 GRANDE TEATRO, AL TEATRO NUOVO ‘ARLECCHINO?’ CON ANDREA PENNACCHI 2025-01-25 FOTONOTIZIA VERONA "COMUNE AMICO DELLE API" OSPITA GLI APICOLTORI VENETI 2025-01-25 BREVE STORIA DEL TRAFORO NELLA PIANFICAZIONE URBANSITICA VERONESE 2025-01-24 APRE LA 17ª EDIZIONE DI MOTOR BIKE EXPO SANTANCHÈ: «UNA FIERA ‘ROCK’, EVENTO CHE ATTIRA TURISTI E APPASSIONATI DI UN SETTORE DA 3 MILIARDI DI EURO» 2025-01-24 YESTERDAY - L’ULTIMO GIOCO al Teatro Camploy 2025-01-24 Danilo Rea e La Grande Opera in Jazz al Teatro Salieri di Legnago giovedì 30 gennaio, ore 20:45 2025-01-24 Giordano Veronesi, capitano d’industria ed ex-presidente di Confindustria di Verona, non è più. Dichiarazione di Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona. 2025-01-24 Un Mozart, “nuovo di zecca, mantiene, in un dipinto, il fascino antico della sua musica immortale”. Dal 24 gennaio al 5 febbraio 2025, in Sala Pighi – accanto alla Chiesa di San Nicolò – mostra pittorica della Società di Belle Arti, Verona 2025-01-24 San Marino: un’oncia d’argento 999/1000… Nuova moneta, dedicata al Falco Pellegrino, con millesimo 2025. 2025-01-24 "Green Deal”. Coldiretti: “Su inchiesta di De Telegraaf, su Timmermans, pretendiamo trasparenza. La Commissione UE renda pubbliche le carte”… Coldiretti, prima e sola, a denunciare l’imbroglio verde a danno delle imprese agricole. 2025-01-24 Filosofia in pianura: a Gazzo Veronese, incontri con cittadini e studenti ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su